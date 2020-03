Marcus Smart des Celtics aurait été le «joueur préféré» de Red Auerbach », déclare Kendrick Perkins

Red Auerbach doit sourire. Les Boston Celtics sont l’une des meilleures équipes de la Conférence Est, et Marcus Smart a construit un dossier convaincant comme l’un des piliers les plus importants de l’équipe. L’ancien champion du Celtic et de la NBA 2008 Kendrick Perkins reconnaît son importance dans l’équipe.

L’ancien Celtic, qui travaille maintenant comme analyste pour diverses émissions de télévision, a révélé que la montée de Smart en l’une des figures clés du vestiaire des Celtics est totalement attendue. Il est même allé jusqu’à dire que le légendaire Red Auerbach aurait adoré le type de grain et de bousculade que la vedette de l’Oklahoma State apporte à l’équipe chaque soir.

Perkins l’a félicité lors de la préparation du match des Celtics contre l’Utah Jazz. Selon Jacob Camenker de NBC Sports Boston:

“Il s’inscrirait dans l’ère Larry Bird, l’ère Bill Russell”, a déclaré Perkins, l’ancien centre des Celtics, sur Celtics Pregame Live de NBC Sports Boston avant que les C ne prennent le Jazz vendredi soir. “En fait, il aurait probablement été le grand joueur préféré du Red Auerbach. Quand vous pensez à Marcus Smart, il est Celtics Pride. Par exemple, il représente ce qu’est tout cet ADN celtique. C’est l’un de mes joueurs préférés.

«J’adore ce qu’il apporte à la table. Il est le cœur et l’âme de cette équipe. Et une chose que j’aime chez Marcus, c’est qu’il s’est amélioré cette année. Offensivement, on pouvait dire qu’il a travaillé sur son jeu cet été. C’est un meneur de jeu sous-estimé. Et il est juste un bon gars polyvalent dans le gymnase. [Just] ne poussez pas ses boutons. “

La Smart de 26 ans joue extrêmement bien pour les Celtics cette saison. Il obtient en moyenne 13,3 points, 3,7 rebonds et 4,9 passes décisives par nuit. Son énergie aux deux extrémités du sol fait de lui un rouage clé sur les plans de Brad Stevens, car il est généralement chargé de ralentir le meilleur joueur de l’équipe en zone arrière tout en contribuant à l’efficacité offensive de l’équipe.

Il n’est pas exagéré de dire que Smart sera un personnage clé si les Celtics effectueront une course improbable vers la finale. Les choses qu’il apporte à la table feront certainement d’Auerbach un fan.