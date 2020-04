Marcus Smart égalise pour la troisième place dans le prix NBA DPoY 2020 de l’Athletic

L’homme mérite de remporter le vrai prix de joueur défensif de la NBA de l’année, mais obtenir le signe de tête des gens de The Athletic n’est pas si mal non plus.

Le vétéran des Celtics de Boston, Marcus Smart, a récemment terminé à égalité au troisième rang du joueur défensif de l’année de l’Athletic, à égalité avec le grand homme des Milwaukee Bucks Brook Lopez derrière le grand homme du Los Angeles Laker Anthony Davis en deuxième et l’attaquant des Bucks Giannis Antetokounmpo en premier.

Giannis a remporté le prix facilement dans le sondage interne avec plus de 70% des voix, AD loin derrière avec 20%, et Lopez et Smart chacun avec un peu plus de 3%.

L’argument pour remettre la victoire au Greek Freak est simple, rapporté par Michael Lee de The Athletic:

«Giannis Antetokounmpo est à la tête de la NBA en termes de gains défensifs, de notes défensives et de rebonds défensifs. Et il fait tout cela sur la meilleure défense de la ligue. Seuls quatre autres joueurs ont remporté le MVP et le DPOY dans leur carrière – Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson et Kevin Garnett. Jordan et Olajuwon l’ont fait au cours de la même saison. »

Bien sûr, l’aspect axé sur l’équipe de la plupart des mesures défensives rend difficile de dire exactement combien est le joueur et combien est l’équipe, mais le test de la vue prend en charge un casting si élevé d’Antetokounmpo.

Le fait que Smart soit dans la conversation malgré le fait qu’il soit le seul candidat à ne pas jouer en première ligne est un accomplissement en soi, l’actuel Clipper de Los Angeles Kawhi Leonard étant le dernier non-grand homme à remporter le prix en 2015 – et l’un des seuls l’ère moderne.

