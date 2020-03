Marcus Smart est débarrassé du coronavirus depuis vendredi

L’Athletic’s Shams Charania rapporte que le vétéran des Celtics de Boston, Marcus Smart, a été débarrassé du coronavirus depuis vendredi.

Le produit de l’Oklahoma State était le seul membre de la liste des Celtics à avoir été testé positif pour le virus après avoir joué à l’Utah Jazz peu de temps avant que le diagnostic positif du centre Rudy Gobert n’ait forcé la suspension des activités de la ligue le 11 mars.

Depuis qu’il a été révélé par le Texan qu’il avait le virus derrière la pandémie créant le chaos dans le monde le 19 mars, Smart a joué un rôle actif en plaidant pour que les autres s’auto-isolent à la maison comme il l’a fait pour éviter de le propager à autres.

Asymptomatique et en bonne santé et bonne humeur depuis, le spécialiste défensif est même apparu sur . pour plaider en faveur d’une distance physique préventive, rejoignant un nombre croissant de joueurs et de personnalités de la NBA faisant de même.

Nous ne pourrions pas être plus heureux que vous vous portiez bien, Marcus.

