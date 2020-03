Marcus Smart n’était PAS satisfait de l’effort de Boston contre le Jazz

Peut-être que c’était parce que les Boston Celtics ont abandonné un match le jour de son anniversaire, ou peut-être que c’était juste que Boston n’a jamais vraiment creusé contre l’Utah Jazz vendredi, mais le gardien Marcus Smart était très mécontent de la façon dont son équipe a joué dans les Celtics 99-94. perte le 6 mars.

Une combinaison de défense exceptionnelle de l’Utah et d’une mauvaise sélection de coups de Boston a permis aux Celtics de tirer à seulement 37,2% du sol et 27,8% au total.

Pire encore, il y a eu plusieurs étirements longs et laids où Boston n’a pas pu capitaliser sur le fait de forcer deux fois plus de chiffres d’affaires (18) que les Celtics se sont engagés (12).

Et bien qu’il y ait eu de nombreux exemples où peut-être la menace défensive texane a concentré sa colère dans la mauvaise direction – comme sa récente explosion de 35000 $ auprès des officiels du jeu – ses paroles sur la performance de son équipe vendredi étaient probablement au moins un peu justifiées.

“Notre effort était de la merde”, a déclaré le natif de Flower Mound via Jared Weiss de l’Athletic.

«Nous leur avons donné les premiers coups de poing puis, après cela, nos efforts se sont calmés. Nous l’avons ramassé vers la fin, mais il était trop tard à ce moment-là. Nous ne pouvions certainement pas faire de tir. Ils ont fait un excellent travail de sortie et d’exécution tout au long du processus, et cela nous a vraiment mis sur nos talons. »

Alors que l’entraîneur-chef Brad Stevens a essayé de jouer les points positifs de la perte comme il le fait habituellement dans de telles situations, le produit de l’Oklahoma State ne l’a pas acheté. Les côtelettes défensives de Rudy Gobert nécessitent une attaque et une exécution nettes, et l’équipe ne l’a tout simplement pas produit quand c’était nécessaire.

À leur crédit, ils ont perdu deux de leurs meilleurs joueurs à Jaylen Brown – avec un ischio-jambiers tendus – et Gordon Hayward, qui s’est blessé au genou lors de la défaite de l’équipe contre Brooklyn plus tôt dans la semaine.

Mais pour Smart, c’était juste une raison plus importante pour laquelle il était impératif d’être l’agresseur.

«Nous devons continuer à garder le coude sur les gens quand nous l’avons là-bas», a conseillé Smart.

«Nous ne pouvons pas nous détendre, nous ne pouvons pas sortir et laisser ces gars s’entraîner. Nous devons continuer à maintenir la pression en descente même lorsque Kemba n’est pas là. Il est un grand joueur hors-balle, descendant, créant. “

“Mais nous avons d’autres gars qui peuvent le faire, et nous devons continuer à le faire tous les soirs pendant quatre trimestres”, a-t-il ajouté.

Après les pertes évitables contre les Nets et maintenant le Jazz – tous deux à domicile après un mois de février exceptionnel et de victoires difficiles sur la route – la course pour la deuxième tête de série de l’Est commence à sembler difficile alors qu’elle était apparemment hors de portée il y a une semaine .

Pour que Boston puisse maximiser ses chances en séries éliminatoires, ils devront jouer la marque de ballon connectée et ubuntu-esque qu’ils étaient pendant une grande partie de la saison qui s’est étrangement évaporée au cours du dernier tronçon à domicile.

Pour le joueur le plus ancien de l’équipe, ce n’est pas vraiment un problème dans l’abstrait – c’est l’exécution qui peut finir par être le problème.

«Nous croyons en chacun de nous dans ce vestiaire», a déclaré Smart. «Il nous suffit donc de faire les choses ensemble, de manière claire et simple.»

