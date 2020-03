Marcus Smart offre un cadeau en 3 parties, y compris du papier toilette signé

Le gardien de tir des Boston Celtics, Marcus Smart, fait un cadeau en trois parties sur Twitter.

Smart demande aux fans des Celtics de choisir la coiffure qu’ils aiment le plus:

Choisissez votre coiffure préférée. Répondre A B C ou D. La 136e réponse sur mon flux de réponses reçoit un rouleau de papier toilette autographié par la poste. Peut jeter du germx. Nous verrons. pic.twitter.com/A5X67ibaZE

– marcus smart (@ smart_MS3) 19 mars 2020

3336e réponse sur la chronologie du tweet d’origine reçoit un tee-shirt autographié de moi.

33 336e réponse sur le tweet d’origine reçoit une chaussure de jeu dédicacée de moi.

– marcus smart (@ smart_MS3) 19 mars 2020

Il semble que nous n’allons pas récupérer le basket-ball avant longtemps. Alors, attendez-vous à ce que le gardien des Celtics et à peu près tous les joueurs de la ligue soient plus actifs sur les réseaux sociaux car ils n’ont rien d’autre à faire.

Avant que la saison ne soit suspendue, Smart et les Celtics étaient à la troisième place du classement de la Conférence Est avec une fiche de 43-21.

Smart, le cœur et l’âme des Celtics, est apparu en 53 matchs avec Boston cette saison. Il obtient en moyenne 13,5 points, 3,8 rebonds et 4,8 passes décisives tout en tirant à 38,0% depuis le terrain, 34,8% depuis au-delà de l’arc et 83,5% depuis la ligne des lancers francs.

Les propriétaires de la NBA souhaitent reprendre la saison en été. Le CDC ne recommande actuellement aucun grand rassemblement de plus de 50 personnes ou plus pendant au moins les deux prochains mois.

Les Celtics sont tombés contre les Milwaukee Bucks au deuxième tour des éliminatoires de 2019 en cinq matchs après avoir remporté le premier match sur la route à Milwaukee. Le club a eu beaucoup de roulement de liste l’été dernier, remplaçant Kyrie Irving par Kemba Walker et Al Horford par Enes Kanter.

Terry Rozier a été échangé aux Charlotte Hornets par les Celtics dans le cadre de l’accord de signature et d’échange impliquant Walker.

Si les éliminatoires de 2020 ont lieu, les Celtics iront aussi loin que Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward et Smart pourront les emporter.