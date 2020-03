Marcus Smart parle sur CNN de son diagnostic, de la distanciation sociale

Le vétéran des Celtics de Boston, Marcus Smart, est apparu sur le Cuomo Prime Time Show sur CNN vendredi soir pour discuter de son récent diagnostic avec le coronavirus qui fait actuellement des ravages sur le globe et la saison NBA.

Smart a révélé qu’il était infecté par la maladie provoquant une pandémie jeudi dans un message aux fans et au grand public soulignant l’importance de la distance sociale à la lumière de son état asymptomatique.

Il a expliqué comment suivre ces questions dans le journal télévisé:

“Je me sens bien. J’ai l’impression de pouvoir jouer à un jeu en ce moment… Je l’ai découvert hier soir… pour moi, c’était comme une surprise, car comme je l’ai dit, je me sens bien. Je n’ai aucun symptôme, et je n’ai eu aucun symptôme, donc pour moi, quand ils m’ont dit que je l’avais fait, je me suis dit “Oh, wow.” Cela vous rend vraiment très attentif à ce qui se passe dans la situation à portée de main. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il ne prenait pas l’auto-isolement au sérieux avant le diagnostic, le Texan a répondu: «Non, j’ai pris la quarantaine, l’auto-isolement très au sérieux.

«Je suis en quarantaine depuis un moment maintenant, depuis que nous sommes revenus du voyage sur la route et avons décidé de faire tester toute l’équipe», a-t-il poursuivi. “Je suis en quarantaine depuis.”

En ce qui concerne le potentiel de Smart de développer des symptômes, et ce que ses médecins pensent de son pronostic, le produit de l’État d’Oklahoma était simple quant à ses perspectives optimistes et celles de son médecin.

“En fait, je ne suis pas du tout inquiet”, a déclaré Smart.

«Comme je l’ai dit, je me sens bien et je n’ai aucun symptôme. J’ai parlé à mon médecin, et ils ressentent exactement la même chose avec moi, ils m’ont juste dit que vous n’aviez pas encore vraiment ressenti de symptômes. Vous avez déjà été mis en quarantaine, vous devriez donc être sur la dernière courbe du ballon. “

Le Celtic le plus ancien tenait à relier l’importance de la mise en quarantaine et de l’auto-distanciation à la santé du grand public, faisant écho au message dans la vidéo qu’il a publiée le soir où il a révélé son diagnostic positif.

«Tout le monde dans mon coin se sent bien. Nous sommes juste prêts à mettre cela derrière nous et à continuer, comme je l’ai dit, mais nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous les autres autour de nous. Moi et mes proches, et juste les gens dans les rues. »

“Je suis sûr que vous savez que nous limitons les contacts et que nous mettons simplement en quarantaine. C’est la clé la plus importante », a-t-il ajouté.

Pour ceux d’entre nous qui souhaitent un retour à la normale, un tel comportement est essentiel que nous présentions ou non des symptômes du virus.

Tout ce qui est inférieur à nos meilleurs efforts sur ce front peut non seulement retarder ou même empêcher un retour du basket-ball NBA dans un avenir proche, mais menace la vie d’autres personnes qui peuvent développer des symptômes et devenir gravement malades ou mourir.

Que Smart lui-même semble être sorti du bois en termes de danger pour lui-même est une merveilleuse nouvelle. Mais écoutons son avertissement à l’avenir et jouons notre rôle pour stopper cette pandémie sur ses traces.

