Marcus Smart révèle qu’il est débarrassé du coronavirus

Le gardien des Boston Celtics, Marcus Smart, a confirmé dimanche qu’il s’était complètement remis du coronavirus (COVID-19).

Marcus Smart des Celtics dit qu’il a été débarrassé du coronavirus vendredi.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 30 mars 2020

Le pivot défensif de 26 ans a partagé l’évolution positive sur son compte Twitter et a remercié tous ceux qui l’ont soutenu et ont prié pour lui pendant cette entreprise difficile.

«Corona Free il y a deux jours. Approuvé par le ministère de la Santé de masse. Merci pour les pensées et les prières de tout le monde et je fais de même pour tous ceux qui ont été affectés par cela. Restez en sécurité et restez ensemble – à part! Beaucoup d’amour! », A-t-il écrit.

Quelques jours après que la NBA a confirmé qu’il s’agissait des trois premiers cas de COVID-19 (Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Christian Wood), le gardien des Celtics s’est présenté et a révélé publiquement son diagnostic positif.

Smart n’était pas obligé de partager son diagnostic, étant donné que des équipes comme les Brooklyn Nets, les Los Angeles Lakers, les Denver Nuggets et les Philadelphia 76ers n’ont pas révélé les noms de leurs joueurs qui se sont révélés positifs.

Smart, cependant, a hardiment confirmé sa situation pour sensibiliser le public à la maladie respiratoire hautement contagieuse. L’entraîneur des Celtics Brad Stevens a récemment salué le courage de son joueur concernant le virus.

Comme Smart, la superstar des Nets, Kevin Durant, a également partagé ses résultats positifs au public.

Smart, quant à lui, est le quatrième joueur NBA à être débarrassé du coronavirus. Les coéquipiers de jazz Gobert et Mitchell sont maintenant de retour à 100%, ainsi que Wood of the Pistons.

En plus d’avoir accès au meilleur personnel médical, les joueurs de la NBA sont l’un des athlètes les plus conditionnés au monde et devraient tous récupérer complètement de COVOD-19.

Le virus a déjà coûté la vie à des milliers de personnes dans le monde, les personnes âgées étant considérées comme les plus vulnérables.