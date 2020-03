Marcus Smart teste négatif pour le coronavirus: il est de nouveau en bonne santé

Marcus Smart, un joueur des Boston Celtics, a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il ne souffre plus coronavirus. Le joueur, une fois la quarantaine passée, a de nouveau subi le test et a donné un négatif. Apparemment, cela a été confirmé il y a quelques jours. La même chose s’est produite avec tout le personnel d’Utah Jazz et le personnel qui avait été testé positif. Ils ont tous été libérés.

Corona Free depuis deux jours. Approuvé par le ministère de la Santé de masse.

Merci pour les pensées et les prières de tout le monde et je fais de même pour tous ceux qui ont été affectés par cela. Restez en sécurité et restez ensemble – à part!

Beaucoup d’amour!

– marcus smart (@ smart_MS3) 30 mars 2020

