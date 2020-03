Marial Shayok choisit Tobias Harris pour l’aider à s’adapter à la NBA

La NBA est en attente en ce moment avec un avenir incertain en raison de l’épidémie de COVID-19 et personne ne sait quand la ligue peut raisonnablement commencer à même penser à reprendre. Donc, avec toute cette incertitude, il est maintenant temps de revenir sur la saison 2019-2020.

Marial Shayok, recrue des 76ers de Philadelphie, a connu une solide saison de recrue où il a été classé comme le meilleur joueur de la G League avec les Delaware Blue Coats. Ce fut l’une des saisons les plus impressionnantes pour un gars qui était le 54e choix au repêchage de 2019.

Il y a un gars qui a vraiment aidé Shayok, ainsi que son compatriote recrue Matisse Thybulle, à s’adapter au jeu NBA et c’est le vétéran Tobias Harris. Le vétéran du Tennessee a reçu beaucoup d’éloges de la part de Thybulle dans le passé, mais maintenant Shayok fait un pas en avant dans ses éloges pour Harris.

Cody Taylor, l’homme principal sur notre site sœur Rookie Wire, a parlé avec Shayok jeudi soir et il a fait l’éloge de Harris:

Shayok a déclaré à Taylor:

Les vétérinaires de l’équipe étaient vraiment bons pour s’assurer que Matisse et moi étions bons mentalement. Surtout Tobias, il m’a vraiment pris sous son aile quand je suis arrivé ici l’été. Je suis allé en paix et juste prêt à travailler.

Étant l’un des joueurs les plus établis de cette équipe, Harris souhaitait devenir un leader plus en 2019-2020. Il a fait un bon travail en donnant un exemple aux deux recrues et sur le terrain, il est en moyenne de 19,4 points et 6,8 rebonds tout en se transformant en plus proche de l’équipe.

Il s’agit de la neuvième saison de Harris de sa carrière en NBA et il a tout vu. Il a été échangé plusieurs fois, il a une expérience des séries éliminatoires à son actif et il travaille sa queue tous les jours. Tout cela lui a valu le respect de Shayok ajouté avec Taylor:

Cela ralentit tout pour vous parce que vous êtes la recrue et il a traversé tout ce que j’ai vécu, surtout à ce stade. Cela vous fait sentir beaucoup plus confiant en entendant tout sur ce qu’il a vécu et en sachant qu’il a probablement vécu la même chose exactement. Cela ralentit tout et vous met un peu à l’aise.

La saison de la Ligue G de Shayok est probablement due au coronavirus, mais son succès cette saison se prépare bien pour la saison 2020-21 et au-delà. Avec l’aide de Harris, il sera préparé pour le prochain niveau de sa carrière.

