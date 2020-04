Mario Elie célèbre le clin d’œil au Temple de la renommée pour Rudy Tomjanovich

L’ancien gardien des Houston Rockets et double champion de la NBA, Mario Elie, a fait part de son immense joie samedi aux nouvelles de Rudy Tomjanovich faisant du Basketball Hall of Fame.

Désormais âgé de 71 ans, Tomjanovich a joué pour les Rockets de 1970 à 1981, et a été entraîneur-chef de 1992 à 2003. Cette manche comprenait les deux seuls titres NBA de Houston lors des saisons 1993-94 et 1994-95.

Au cours de ses 11 saisons et plus en tant qu’entraîneur-chef, Tomjanovich a mené les Rockets à un record de 503-397 (.559) en saison régulière et à une marque de 51-39 (.567) dans les séries éliminatoires de la NBA, comme en témoignent les deux championnats de Houston en 1994 et 1995. Il est de loin le coach le plus gagnant de l’histoire de la franchise.

L’un des joueurs de renom de ces équipes titre était le swingman Mario Elie, qui a partagé ses réflexions sur «Rudy T» dans un