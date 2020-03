Mark Cuban définit Luka Doncic comme un joueur historique

La NBA continuer à se frotter les yeux à chaque affichage de Luka Doncic. Bien qu’il ait remporté la recrue de l’année dernière et qu’il ait été un All Star dans sa deuxième saison, il semble toujours irréel ce que le Slovène obtient, ce qui dépasse même les attentes de ceux qui pourraient profiter de leur jeu en Europe. Diriger le Dallas Mavericks Vers les éliminatoires, Doncic veut faire ses preuves dans ces jeux et le propriétaire de la franchise, Mark Cuban, Vous ne pouvez pas cacher votre enthousiasme pour ce qui vous attend. Dans une interview avec Hoopshype, le milliardaire a laissé des réflexions intéressantes sur son équipe et, en particulier, l’ancien joueur du Real Madrid.

“Nous commençons une étape passionnante. Quand nous avons obtenu le ring avec Dirk, nous avions un projet à long terme et des joueurs engagés. Maintenant, nous avons des joueurs très talentueux avec des contrats à long terme. Nous construisons tout sur Luka et Kristaps, mais nous avons d’excellents gars comme Hardaway, Curry, Kleber et Finney-Smith, qui seront avec nous à long terme; cela peut nous faire vivre une scène glorieuse “, a déclaré Mark avant d’être interrogé sur la façon dont il a découvert le potentiel de Luka Doncic

“Dix matchs m’ont suffi pour réaliser que nous avions recruté un joueur historique. Nous avons vu des choses incroyables sur Luka en Euroligue, à l’entraînement nous avons été étonnés, mais vous avez toujours le doute de la façon dont ils réagiront en compétition, et c’était absolument incroyable. Je ne pensais pas que tout a été si rapide pour lui et je pense qu’il va encore augmenter son niveau en playoffs “, a prédit le propriétaire des Mavs. “Quand je vois les choses qu’il fait sur le terrain, la seule chose que je peux faire est de sourire, parce que j’ai des frissons. Il est temps pour nous de retourner dans l’élite, notre objectif ne peut être autre que le ring”, a toujours déclaré le charismatique. Mark Cuban.

