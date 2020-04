Mark Cuban dit qu’il n’a «aucune idée» du retour de la NBA

Dans une autre nouvelle qui indique que les espoirs de retour de la saison NBA sont sérieusement menacés ou au moins dans plusieurs mois, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, est revenu sur les remarques précédentes d’il y a quelques semaines selon lesquelles il espérait que la NBA pourrait revenir d’ici la mi -Peut.

Cuban a fait une apparition dans l’émission matinale ESPN Get Up, où il a admis que lui, ni Adam Silver, ni aucun des autres propriétaires n’avaient la moindre idée quand ils allaient recommencer à jouer à des jeux, même sur un site neutre.

“Tous les experts doivent dire que ce sera absolument sûr”, a déclaré Cuban sur Get Up. «Nous ne pouvons rien faire pour la santé et la sécurité de nos joueurs et de notre personnel; c’est ça. C’est une cible tellement mouvante, et personne n’a vraiment de détails. Je veux dire, je n’ai pas eu de conversations où quelqu’un a même discuté d’une date réelle à ce stade. “

Bien que la ligue et ses propriétaires aient suggéré par les médias qu’ils avaient l’intention de reprendre la saison quoi qu’il arrive, la réalité du coronavirus change de plus en plus les possibilités.

