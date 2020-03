Mark Cuban et un message d’espoir sur le retour de la compétition

Mark Cuban, le propriétaire du média du Dallas Mavericks a été très optimiste dans les récentes déclarations sur le moment où le NBA. “Le sport est très important pour la société et je pense que nous devrions jouer, même s’il n’y a pas de matchs. Il est important de pouvoir s’entraîner le plus tôt possible. Les gens ont besoin d’incitations pour s’amuser et s’exciter. Je pense que les choses s’amélioreront plus tôt que prévu et Je pense qu’il est possible que la compétition puisse être rejouée à la mi-mai “, a déclaré Cuban.

