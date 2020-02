Mark Cuban, propriétaire des Mavs: “La NBA est absurde”

Dallas Mavericks Il a perdu son match correspondant contre les Hawks d’Atlanta le matin dernier. Sans Luka Doncic ou Kristaps Porzingis au repos (Back To Back), la franchise texane a fait face à la Atlanta Hawks de Trae Young espérant obtenir une nouvelle victoire et s’éloigner de la zone de danger dans la lutte pour les éliminatoires.

Cependant, une belle rencontre de la Géorgie, de brillantes performances comme John Collins (35 points et 17 rebonds) et Trae Young (25 points, 6 rebonds et 10 passes décisives), et, selon Mark Cuban, propriétaire des Mavs, un “arbitrage moche”, Dallas n’a pu obtenir plus d’une défaite 107-111.

Ces déclarations controversées de Cubain ont été faites par le propriétaire de la franchise Texas via son Twitter. Exactement ce qui suit a dit: “Juste au moment où vous pensez que les arbitres de la ligue ne peuvent pas être pires, ils vous surprennent à nouveau. La NBA est absurde.”

Juste au moment où vous pensez que l’arbitrage de la NBA ne peut pas empirer, devinez encore. C’est absurde

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

L’action évoquée par Mark Cuban est survenue alors qu’il restait 8,4 secondes pour terminer le match et Atlanta a gagné par une différence de deux points. Dorian Finney-Smith a branché un terrain de Trae Young que les arbitres ont d’abord signalé comme étant un bouchon illégal. Lorsque l’infraction a été frappée, John Collins a repris le rebond et a marqué.

Après l’examen, il a été déterminé que la prise était légale, mais que Collins tirait lorsque le coup de sifflet a sonné. Les collèges ont renoncé aux points du bouchon illégal, mais ont donné aux Hawks le panier de puissance en avant comme légal. Cela a donné à la franchise de Géorgie un avantage de quatre points avec lequel le match s’est terminé.

.