Markelle Fultz «adore les chaussures de LeBron» après avoir fait de gros coups sur lui

La nuit dernière, la saison des Los Angeles Lakers Showtime a été brièvement interrompue alors que la gardienne d’Orlando Magic Markelle Fultz et son histoire de rachat – de l’ancien choix n ° 1 au buste au départ d’une équipe avec des aspirations en séries éliminatoires – ont occupé le devant de la scène. Et il l’a fait en portant la chaussure signature de LeBron James.

Après le match, Fultz était le sujet de remise en question de l’après-match de tous les côtés. LeBron lui-même a expliqué à quel point il était fier de Fultz pour avoir transformé sa carrière après qu’elle ait ressemblé à l’une des histoires les plus étranges de l’histoire du sport, mais Fultz a également parlé des chaussures. Fultz ne peut pas porter les chaussures qu’un garde typique porte en raison de son explosivité, selon Dave McMenamin d’ESPN.

“J’adore sa chaussure”, a déclaré Fultz. “Je suis un puissant garde. Les gens ont pu le voir un peu ce soir. … Beaucoup de chaussures dont je me suis presque arraché et que je ne peux porter qu’une seule fois et elles sont terminées. Les LeBrons ont été de bonnes chaussures pour moi. »

LeBron n’est pas tout à fait un gardien de puissance, mais il est certainement un joueur puissant. Fultz est loin d’être le seul joueur de la ligue à porter les chaussures emblématiques de LeBron, mais il vient de secouer LeBron en les portant. Pour quelqu’un qui a admiré James tout au long de sa carrière, cela a dû être un moment assez spécial pour Fultz.

