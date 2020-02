Markieff et Marcus Morris pourraient vivre ensemble, faire du covoiturage jusqu’au Staples Center

Au lycée, Markieff et Marcus Morris ont fermé tous les recruteurs qui les poursuivaient séparément. Les deux ont fréquenté le Kansas pour l’université.

En 2011, ils ont été sélectionnés respectivement n ° 13 et 14 dans le repêchage de la NBA, et deux ans plus tard ont trouvé leur moyen de jouer ensemble sur les Phoenix Suns pendant une courte période.

Maintenant avec les jumeaux à Los Angeles, ils ne sont peut-être pas coéquipiers, mais Markieff et Marcus auront une fois de plus la chance d’être aussi inséparables que possible.

Les jumeaux Morris prévoient de vivre ensemble et de participer à des matchs dans lesquels les Clippers de Marcus et les Lakers de Markieff s’affronteront – en particulier si cela se produit en séries éliminatoires – Marcus a déclaré à ESPN.

«Je vais probablement monter au match ensemble. Cela ne nous dérange pas, d’aller sur le terrain et de participer à des compétitions – nous sommes des pros, et nous allons tous les deux travailler dur et tous les deux feront de notre mieux pour notre équipe », a-t-il déclaré. “… Pour nous, être ensemble, c’est juste la cerise sur le gâteau.”

Markieff a reçu un rachat des Detroit Pistons la semaine dernière et a signé avec les Lakers après avoir effacé les dérogations. Marcus a été échangé aux Clippers à la date limite des échanges.

Les deux, qui ont des tatouages ​​presque identiques, seront à nouveau dans la même ville.

La dernière fois que cela s’est produit, les choses ont bien commencé à Phoenix.

L’équipe originale de Marcus en NBA, les Houston Rockets, l’a rendu disponible, alors Phoenix l’a balayé en échange d’un choix de deuxième ronde. Lui et Markieff faisaient partie de l’équipe des Suns de 2013-2014 qui a remporté 48 matchs, presque deux fois plus que les 25 de la saison précédente, mais a raté les séries éliminatoires.

Les Suns les ont signés pour une prolongation – une somme forfaitaire de 52 millions de dollars sur quatre ans, et les jumeaux pourraient décider de la façon de la diviser.

Markieff a signé pour 32 millions de dollars et Marcus pour 20 millions de dollars. Selon la République d’Arizona, non seulement ils vivaient ensemble, mais ils avaient un compte bancaire partagé.

“Nous leur avons dit que cela n’avait pas d’importance”, a déclaré Markieff à AZCentral. “S’ils ne mettaient que 13 (millions de dollars) par an pour les jumeaux Morris, ce serait formidable. Ils n’auraient même pas à dire nos noms… Nous sommes des joueurs de 52 millions de dollars. »

Mais les choses ont mal tourné. Dans la poursuite de Phoenix de LaMarcus Aldridge pendant l’intersaison avant la saison 2015-16, les Suns ont signé Tyson Chandler. Pour libérer de l’espace, ils ont échangé Marcus contre les Pistons de Détroit.

Markieff était furieux. Sa relation avec Phoenix est devenue toxique, culminant en une suspension de deux matchs après avoir jeté une serviette sur l’entraîneur-chef Jeff Hornacek lors d’un match.

Enfin, en février 2016, Markieff a été échangé aux Washington Wizards.

Quatre ans plus tard, les deux ont la chance de jouer à nouveau dans la même arène.

Alors qu’ils peuvent être dans des vestiaires opposés, Markieff et Marcus pourront vivre comme des frères – et des colocataires – qui ont simplement des emplois séparés.

.