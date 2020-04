Markieff Morris a sacrifié l’argent le plus garanti que tout autre joueur sur le marché du rachat

Une fois la date limite de négociation NBA 2019-2020 dépassée, les Lakers de Los Angeles se sont rapidement concentrés sur le marché du rachat afin d’apporter des améliorations à l’équipe.

Bien que les Lakers n’aient pas réussi à faire venir quelqu’un au départ, ils ont réussi à faire atterrir Markieff Morris après sa libération par les Detroit Pistons.

Morris a sans aucun doute comblé un besoin pour les Lakers en tant que grand attaquant qui peut tirer le ballon et potentiellement défendre certains des plus grands joueurs de l’aile qu’ils pourraient voir dans les séries éliminatoires de la NBA 2020. Rejoindre les Lakers après avoir été avec les Pistons était certainement un grand pas en avant pour Morris et il a sacrifié beaucoup d’argent pour ce faire.

Selon Yossi Gozlan de HoopsHype, Morris a sacrifié plus d’argent que tout autre joueur sur le marché du rachat afin d’obtenir sa libération:

Markieff Morris a sacrifié le salaire le plus garanti lors d’un rachat que tout autre joueur cette saison. Morris a rendu un total de 4 540 113 $ aux Pistons. 940113 $ provenaient de son salaire 2019-2020 et les 3,6 millions restants provenaient de la baisse de son option de joueur 2020-2021. Son salaire minimum au prorata juste après avoir effacé les dérogations aurait été de 694 702 $, mais il a signé avec les Lakers pour 1,75 million de dollars pour le reste de la saison.

Gozlan a noté, cependant, que Morris devrait faire la plupart de l’argent en fonction de la façon dont les choses se passent pour lui en 2020 NBA free agency:

Bien qu’il semble qu’il ait perdu 2,8 millions de dollars dans le processus, la combinaison des 1,75 million de dollars pour 2019-2020 et la signature d’au moins le minimum d’ancien combattant en 2020-21 (actuellement prévu à 2,45 millions de dollars pour Morris) permettront de récupérer suffisamment d’argent pour presque atteindre le seuil de rentabilité. .

Morris n’allait nulle part avec les Pistons qui ne participeront pas aux séries éliminatoires et maintenant, il a finalement la chance de remporter un championnat avec les Lakers si / quand la saison 2019-20 NBA reprendra.

Dans un sens, Morris parie efficacement sur lui-même, car une solide performance dans une série éliminatoire des Lakers pourrait faire de lui un produit de valeur sur le marché des agents libres, lui rapportant plus d’argent qu’il n’aurait gagné s’il avait conservé son option de joueur pour prochaine saison.