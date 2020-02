Markieff Morris espère qu’il peut être “ X-Factor ” pour le reste de la saison NBA 2019-2020

Les Los Angeles Lakers ont finalement fait un ajout à leur liste après qu’un certain nombre d’acteurs du marché du rachat soient allés ailleurs en signant Markieff Morris.

À Morris, les Lakers obtiennent une grande aile capable de tirer sur les trois et de défendre plusieurs positions et l’ont fait sans avoir à renoncer à aucun actif dans un métier.

Morris a déjà un match à son actif avec les Lakers et a obtenu 15 minutes de victoire contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Au fur et à mesure que Morris se familiarisera avec le système, il augmentera probablement son temps de jeu. Morris est un tireur à trois points de 39,3% pendant la saison NBA 2019-2020 et pense qu’il conviendra parfaitement à Los Angeles.

Morris a parlé de ce qu’il peut apporter aux Lakers lors d’une saison de championnat avant ses débuts avec l’équipe.

“Pour moi personnellement, j’essaie simplement d’être le facteur X selon les besoins”, a déclaré Morris à propos de son rôle. “Tout ce dont j’ai besoin, je veux le fournir.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pouvait apporter spécifiquement à l’équipe, Morris a répondu avec confiance.

«Je sens que je peux tout apporter. Nous avons beaucoup de gars, beaucoup de polyvalence, je pourrais juste être l’un des gars du mix jouant les quatre ou les cinq », a déclaré Morris en discutant de sa place dans la rotation. «Nous pouvons jouer plus petits et [Kyle Kuzma] peut jouer à sa position naturelle aux trois un peu plus. Nous donner juste plus de files d’attente à utiliser. »

Morris a largement joué à l’attaquant aux côtés d’Anthony Davis. Sa meilleure place dans la rotation sera probablement dans cette situation exacte dans les minutes non-LeBron James de l’équipe. Une formation composée de Davis, Morris, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso pourrait faire des dégâts aux deux extrémités du sol.

Il faudra peut-être un peu de temps avant que l’entraîneur-chef Frank Vogel ne sache exactement comment utiliser Morris dans les éliminatoires de la NBA 2020, surtout une fois que les rotations seront réduites à huit ou neuf joueurs. Cependant, il semble assez clair que Morris fera partie de ce que les Lakers feront à l’avenir.