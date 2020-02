Markieff Morris «prévoit» de signer un accord avec les Lakers de Los Angeles

Selon The Athletic’s Shams Charania, les Lakers de Los Angeles semblent encore plus près de faire un changement qui changera leur banc, car l’attaquant récemment démissionné Markieff Morris a désormais ses «plans» pour signer avec les Lakers. Dans le cadre du rapport, Charania a rendu compte de la vision que les Lakers ont pour Morris de jouer plus à l’attaquant et que Kyle Kuzma joue plus de minutes en petit attaquant.

Il sera intéressant de voir comment le reste du mouvement se déroule et quel est l’autre mouvement que les Lakers font pour accueillir Morris. Les Lakers ont actuellement une liste complète de 15 joueurs et doivent couper quelqu’un pour ajouter Morris. Les Lakers ont plusieurs joueurs de fin de banc qui ont à peine joué, le centre blessé DeMarcus Cousins ​​et le vétéran de 13 ans Rajon Rondo. Mais la réponse la plus probable semble être Troy Daniels ou Quinn Cook.

MISE À JOUR 19H48 EST: Les Lakers renonceront aux Cousins, selon ESPN.

Les Lakers n’ont pas encore annoncé officiellement le déménagement. Ils jouent en moins de quatre heures au Staples Center contre les Grizzlies de Memphis.

