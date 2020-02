Markieff Morris sera actif pour les Lakers mardi contre les pélicans

Les Lakers de Los Angeles s’affronteront plus tard dans la soirée contre Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans ce qui pourrait très bien être un aperçu du premier tour. Dans la même veine de ce jeu étant un aperçu potentiel des séries éliminatoires, le plus récent Laker a la possibilité de montrer ses trucs car l’attaquant récemment signé Markieff Morris sera activé pour mardi soir mais ne devrait pas jouer “beaucoup”, selon Kyle Goon du Southern California News Group.

La signature de Morris et la renonciation précédente au centre de réadaptation DeMarcus Cousins ​​a été annoncée lundi après la célébration d’hier de la vie de Kobe et Gianna Bryant. Les rapports suggèrent que la vision que les Lakers ont pour Morris de jouer à l’avant de l’alimentation de secours tout en permettant à Kyle Kuzma d’obtenir plus de minutes à la petite position avant. Kuzma a joué 91% de ses minutes à l’attaquant de puissance cette année.

Bien que le plan pour les Lakers soit d’amener Morris lentement, le défi de Williamson ce soir pourrait forcer les Lakers à mettre en place des plans d’urgence si les joueurs chargés de garder Zion ont de gros ennuis.

