Markkanen ne termine pas le départ après des blessures

Lauri Markkanen cette saison a été présentée avec le désir de faire un saut qualitatif menant le processus de reconstruction Chicago Bulls. Le Finlandais était à 15 matchs à l’extérieur et à son retour, il est quelque peu complexé dans la lutte dans la région, abusant considérablement du triple, ce qui constitue une menace latente pour les joueurs de son style. Nombreux sont déjà ceux qui réclament un emploi majeur dans le poste le plus bas, bien qu’il ait un pourcentage négligeable du périmètre, avec 34,4%. Lauri affiche une moyenne de 14,7 points et est loin des performances attendues.

“Arrêtez de tirer autant de tirs à trois points et revenez au plan que vous avez utilisé lors du premier match de la saison. Amenez le ballon dans le panier.”

– L’ancien joueur de la NBA Kendall Gill sur Lauri Markkanen

