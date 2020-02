Marquese Chriss enregistre un autre jeu impressionnant pour Golden State Warriors

Même avec un Steph Curry en bonne santé, Klay Thompson et Draymond Green, les Golden State Warriors n’ont toujours pas de véritable centre de départ. Cependant, l’arrivée de Marquese Chriss pourrait combler cette ouverture.

La saison 2019-20 a été remplie de hauts et de bas pour Chriss. Il a été signé lors du camp d’entraînement et a ensuite renoncé au milieu de la saison lorsque l’équipe devait ouvrir une place pour Damion Lee.

Le produit Washington Husky a ensuite été ramené à Golden State dans le cadre d’un contrat à double sens et est maintenant en passe d’être le centre de départ des Warriors pour l’avenir.

L’ancien choix de loterie a eu lieu dimanche contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans avec une blessure au mollet, mais a pu affronter son équipe de sa ville natale.

Le natif de Sacramento a récolté 21 points sur 8 tirs sur 10 sur le terrain tout en récupérant 10 rebonds. Contre les Sacramento Kings, Chriss a enregistré son deuxième match en marquant plus de 20 points avec Golden State. Chriss a enregistré son cinquième double-double de la saison en seulement 25 minutes contre les Kings.

Après la défaite des Warriors 112-94 contre leur rival du nord de la Californie, Steve Kerr a salué la performance de Chriss contre les Kings.

Via Golden State Warriors Soundcloud:

Je pensais que Marquese était à nouveau génial. Il s’est enchaîné quelques bons mois ici pour nous. Il joue avec beaucoup d’énergie et de confiance; il était de nouveau génial ce soir.

Le commerce de Golden State avec Willie Cauley-Stein contre les Mavericks de Dallas avant la date limite de négociation de la NBA a ouvert une opportunité pour Chriss, et il en a profité. Depuis l’échange, Chriss a commencé 11 matchs et affiche une moyenne de 14,5 points et 6,8 rebonds par match.

Le numéro du centre, âgé de 22 ans, pourrait augmenter une fois que Curry reviendra d’une blessure. L’ancien joueur le plus utile à deux reprises a le don de tirer les défenseurs sur son chemin, ouvrant de l’espace en dessous pour la capacité athlétique de Chriss à briller.

Si Curry peut revenir d’ici sa date cible, le 1er mars, le nouveau duo de gardiens de centre disposera de 22 matchs pour intégrer la chimie dans l’intersaison. Comment les deux joueurs joueront dans la dernière partie des jeux joueront un rôle dans la candidature de Chriss pour remporter la place de centre de départ des Warriors la saison prochaine.

.