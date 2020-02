Marquese Chriss est parfaitement adapté à ce que pourraient être de nouveaux guerriers

En tant que coureur de jante en herbe, Marquese Chriss se forge un rôle qui pourrait avoir une valeur alors que les Golden State Warriors entament une nouvelle ère.

Cette saison, Golden State a l’occasion d’évaluer son jeune talent alors que la zone arrière de Steph Curry et Klay Thompson revient à la santé. La saison prochaine, les Warriors pourraient être de retour dans les séries éliminatoires, en supposant que leur trio de base composé de Curry, Thompson et Draymond Green est en bonne santé.

Et Chriss, un attaquant rebondissant de 22 ans, a le potentiel de s’adapter parfaitement à ce que pourraient être les nouveaux Warriors.

Il en a montré autant dans la défaite des Warriors 125-120 samedi soir contre les Lakers de Los Angeles. Chriss a marqué un sommet de la saison de 26 points et était à deux points de fixer un nouveau sommet en carrière. Il a utilisé son athlétisme pour se glisser derrière la défense des Lakers contre les dunks. Il a coupé dans un espace ouvert pour des seaux faciles.

En tant que joueur lob du Warriors du futur, Chriss a montré cette saison à quel point il pouvait être efficace quand il y avait de la place pour lui du côté faible ou en pick-and-roll.

Chriss a jeté 68 dunks cette saison, selon Basketball Reference. C’est la deuxième note la plus élevée de sa carrière, la meilleure étant sa saison recrue.

En 48 matchs avec les Warriors, Chriss a joué certains des meilleurs matchs de basket-ball de sa carrière. Il marque 8,3 points par match, la deuxième plus haute note de sa carrière. Chriss saisit 5,5 rebonds, égalant le sommet de carrière qu’il avait établi au cours de sa deuxième saison en 2017-18.

Et pour couronner le tout, peut-être que le système de mouvement des balles et des joueurs de Golden State a augmenté le nombre d’assistances de Chriss; il réalise en moyenne 1,7 passes décisives en carrière.

La saison prochaine, avec Curry et Thompson attirant tellement l’attention, Chriss a l’occasion de continuer à construire son jeu. Il a une multitude de meneurs de jeu qui l’entourent pour l’aider à marquer des seaux faciles.

Green, sans doute le passeur le plus intelligent des Warriors, pourrait exécuter le pick-and-roll à la perfection avec Chriss la saison prochaine. Green se classe cinquième pour les passes décisives cette saison parmi les attaquants, selon NBA.com.

Selon les statistiques de NBA.com, Chriss marque actuellement 1,8 point en tant qu’homme de piste et tire 54,2% du terrain sur ces possessions.

Malgré le fait que Chriss ait trouvé un bon pied avec les Warriors, son voyage à travers la NBA a été rempli de changements. Il a joué pour quatre équipes au cours de sa carrière de quatre ans.

Jouant ses deux premières années avec les Phoenix Suns, Chriss a été échangé aux Houston Rockets avant la saison 2018-19. Chriss n’a pas joué trop longtemps à Houston, car il a ensuite été échangé aux Cleveland Cavaliers au milieu de la saison dernière.

Même avec les Warriors cette saison, Chriss a traversé une certaine transition. Il a commencé en septembre un contrat non garanti d’un an. Chriss a ensuite été levé en janvier et le même mois, les Warriors l’ont ramené avec un contrat à double sens.

Vendredi, l’accord bilatéral de Chriss a été converti en un contrat NBA standard. Le contrat est un contrat de deux ans, selon Bobby Marks d’ESPN.

L’offensive des Warriors la saison prochaine sera toujours ancrée par les prouesses de tir de Curry et Thompson, et les jeunes joueurs de l’équipe en bénéficieront grandement.

Andrew Wiggins, qui a été acquis à la date limite du commerce, peut simplement être le pur slasher qu’il a toujours eu le potentiel d’être. Damion Lee est un autre gardien de balle et c’est un tireur de qualité. Le gardien recrue Ky Bowman, qui a également récemment signé un accord standard avec la NBA, montre qu’il peut être un solide défenseur du ballon.

En tant que joueur qui semble enfin trouver sa niche, Chriss a affiché sa propre valeur: plonger dans le cerceau et le ciel pour les confitures.

