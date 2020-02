Marquese Chriss pourrait être le centre de départ de Golden State la saison prochaine

Le grand homme des Golden State Warriors, Marquese Chriss, a obtenu la dernière place dans le camp d’entraînement, et il y a maintenant une chance qu’il devienne le centre de départ des Dubs la saison prochaine, selon Marcus Thompson II de The Athletic. Avec le retour des superstars Stephen Curry et Klay Thompson, Chriss pourrait être un bon ajustement avec son athlétisme et sa protection de jante.

Les Warriors ont d’abord amené Chriss au camp d’entraînement grâce à des blessures dans la zone avant. Le grand homme a remporté la dernière place sur Alfonzo McKinnie et a montré des flashs pour commencer la saison, mais un resserrement de la liste a entraîné la dispense de Chriss début janvier. Cependant, il a ensuite été ramené sur un contrat à double sens avant de signer récemment un contrat de deux ans, la deuxième année n’étant pas garantie.

Chriss a quitté le banc pendant la majeure partie de la saison, cependant, il a commencé chaque match depuis que les Warriors ont échangé Willie Cauley-Stein contre les Dallas Mavericks.

Chriss était une ancienne sélection de loterie des Phoenix Suns en 2016. En quatre saisons, Chriss a fait partie de quatre équipes NBA différentes et avait eu du mal à trouver un rôle cohérent dans une équipe.

Néanmoins, Chriss a trouvé un moyen de relancer sa carrière avec Golden State. Le joueur de 22 ans affiche en moyenne 8,7 points, 5,7 rebonds et 1,7 passes décisives en 19,2 minutes par match. Chriss tire également 53,6% du terrain et 75,6% de la ligne des lancers francs.

Le mois dernier, l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a donné son avis sur Chriss lors d’une interview d’après-match, via Anthony Slater de The Athletic:

“Marquese a été formidable sur et hors du sol”, a déclaré Kerr. Il est développé, a une attitude fantastique. Je suis simplement ravi que Marquese soit avec nous à l’avenir. “

La saison prochaine, les Warriors pourraient potentiellement avoir une formation de départ avec Curry, Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Chriss. Les Warriors pourraient également avoir un choix de loterie dans le prochain repêchage de cette année. Les Warriors sont la pire équipe de la NBA avec un dossier de 12-43.