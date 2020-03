Marreese Speights pense qu’Andre Iguodala pourrait être GM

Le swingman du Heat de Miami, Andre Iguodala, était l’un des noms les plus populaires à la date limite des échanges de la NBA, et Pat Riley a finalement pu obtenir Iggy dans une affaire multi-joueurs.

L’un des anciens coéquipiers d’Iguodala pense qu’Iguodala pourrait être celui qui tire les cordes une fois sa carrière de joueur terminée.

Marreese Speights – qui a joué avec Iguodala sur les Philadelphia 76ers et Golden State Warriors – a déclaré à Brandon “Scoop B” Robinson de Heavy.com qu’il pouvait envisager que son ancien coéquipier devienne directeur général:

L’ex-coéquipier d’Andre Iguodala @ Mospeights16 voit un grand avenir dans le basket-ball pour Heat Forward: https://t.co/bR0gRtUBG5

«Il a toujours été un gars vraiment intelligent, a-t-il dit à propos de @andre.

«Je peux certainement le voir un jour comme directeur général ou entraîneur.»

Mon histoire via @HeavySan. pic.twitter.com/wZQtPdzBJU

– randBrandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) 8 mars 2020

Speights a déclaré qu’il avait toujours vu Iguodala mûrir au cours de sa carrière, et il a également déclaré à Robinson qu’il avait un impact positif sur les jeunes joueurs où qu’il aille:

«Ensuite, quand je l’ai vu à Golden State, je savais qu’il était un joueur complètement différent parce qu’il a traversé Denver et qu’il est resté là-bas pendant un an, il a fait ce qu’il a fait et les a fait participer aux séries éliminatoires et est ensuite venu chez les Warriors – il a toujours été un gars très intelligent, il connaît les jeux avant qu’ils ne se produisent et tout ce genre de choses; Je peux certainement le voir un jour comme directeur général ou entraîneur. Ou peut-être même un propriétaire ou quelque chose un jour. C’est ce genre de compréhension – c’est à quel point il est intelligent. Après avoir vu sa croissance en tant que jeune joueur jusqu’à ce qu’il vieillisse un peu… et il a toujours su jouer à ce jeu à DROITE et toujours guider les gars à DROITE. Et c’est un homme bien. “

Cependant, Iguodala a encore de la vie dans ces jambes qui jouent.

Le joueur de 36 ans affiche une moyenne de 4,8 points, 4,1 rebonds et 1,1 bloc à ses 12 premiers matchs avec les Heat, qui sont 6-6 depuis qu’il a rejoint la formation.

Peut-être qu’Iguodala fera la transition vers le front-office ou comme coach à terme, mais il est toujours concentré sur l’aide au Heat pour les éliminatoires de la Conférence Est.