Marvin Bagley continue de se remettre de sa blessure au pied

Bien qu’il porte toujours la légende selon laquelle il a été choisi dans le projet avant Luka Doncic et Trae Young, la saison recrue de Marvin Bagley III il avait été plus qu’espérant pour la Kings. L’attaquant de puissance avait connu une fin de saison spectaculaire et visait cette année son dernier décollage. Rien n’est plus éloigné de la réalité.

Bagley a été blessé lors du premier match de la saison régulière et par la suite, il n’a fait que descendre avec jusqu’à trois blessures distinctes qui persistent encore à ce jour. Lors d’une discussion avec les médias, son entraîneur Luke Walton a confirmé que Bagley “se porte bien” et “qu’il se sent beaucoup mieux”, mais qu’il n’est toujours pas en bonne santé à 100%.

Avec la saison en suspens, même si elle devait redémarrer bientôt, il serait rare de voir Bagley revenir jouer avant la campagne 20/21, qui n’a pas non plus de date. Si votre pied est complètement guéri et n’a aucun inconfort, Bagley peut être un booster de luxe pour les Kings.

L’entraîneur des Kings Luke Walton vient de tenir une conférence téléphonique avec les médias. Quelques points clés:

1. “Marvin se porte très bien. Il se sent beaucoup mieux.”

2. Luke se concentre sur la liste actuelle / possibilité de retour de la saison et le front office surveille le projet.

3. Oui, Luke a vu Tiger King – Jason Jones (@mr_jasonjones) 22 avril 2020

