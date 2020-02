Marvin Williams à Milwaukee, Mavericks intéressés par MKG

Les Lakers de Los Angeles ont décidé de se tenir à la date limite des échanges de la NBA et bien qu’il y ait eu des flirts publics avec le meneur d’agent libre Darren Collison, les fans des Lakers voient de nombreuses autres options potentielles du marché des rachats pour améliorer l’engagement de leur équipe envers d’autres équipes. .

Les Charlotte Hornets ont produit deux candidats au rachat au cours des derniers jours, mais l’attaquant vétéran Marvin Williams s’est déjà engagé à signer avec les Milwaukee Bucks, selon The Athletic’s Shams Charania. En plus de Williams, les Hornets acceptent également un rachat avec leur coéquipier du Kentucky d’Anthony Davis, Micheal Kidd-Gilchrist, selon le duo d’ESPN, Adrian Wojnarowski et Tim McMahon. MKG, selon ESPN, a de bonnes chances d’atterrir avec les Dallas Mavericks.

Les Clippers ont fait un grand pas à la date limite du commerce, poussant tous leurs actifs aux New York Knicks afin d’ajouter de l’aide à Marcus Morris.

Si les Lakers devaient ajouter quelqu’un, ils devraient supprimer quelqu’un de leur équipe chargé de vétérans qui ont été là toute la saison. Étant donné que la chimie des Lakers a été une force majeure pour eux toute la saison, les avantages d’une décision d’ajouter quelqu’un sur le marché du rachat sont probablement plus difficiles que pour toute autre équipe.

