Masai Ujiri, notamment préoccupé par le coronavirus

Masai Ujiri Il est sans aucun doute l’une des figures les plus importantes de la NBA actuelle, sans tirer un seul coup ni abaisser les rebonds. Le GM du Toronto Raptors Il a été l’architecte du dernier champion de la NBA et sa façon de gérer a montré la voie à beaucoup de ses collègues sur la façon de travailler dans la ligue. Cependant, avec la NBA suspendue, il n’y a clairement pas beaucoup de travail pour Ujiri.

Le manager en a profité pour s’entretenir avec The Athletic et exprimer son désir de voir la ligue revenir: «J’espère que la saison pourra être sauvée. C’est tout notre espoir. Nous aimons notre jeu et nous aimons notre jeu. ” Cependant, pour GM “en ce moment, nous pouvons sauver la NBA en respectant les règles et en faisant tout ce qui est possible en tant que peuple, en tant que communauté”.

"Je ne veux pas paniquer, parce que nous ne l'étions pas. Je pense que les gens, les joueurs, tout le monde était vraiment calme, mais inquiet."



En outre, Ujiri a fait remarquer que «cela ne concerne pas la NBA, les joueurs de la NBA ou les fans. Il s’agit du monde entier. C’est quelque chose qui nous frappe à l’échelle mondiale. Ce n’est pas un tremblement de terre qui ne frappe qu’une partie du monde ou une catastrophe comme un tsunami, s’excusant de ce que je dis. Cela nous affecte tous et nous pouvons planifier la NBA autant que nous le voulons et revenir autant que nous le voulons, mais c’est quelque chose qui nous dépasse. »

Enfin, Ujiri a déclaré que son contrat, qui expire en 2022, «est l’une des dernières choses qui me viennent à l’esprit. Le match me manque et comme le basket me manque, je me soucie de mon équipe, de ma famille et du monde. » Espérons, pour le bonheur d’Ujiri et de tout le monde, que la boule orange roulera à nouveau sur les pistes et que ce mauvais moment passera bientôt

