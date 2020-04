Masai Ujiri parle de DeRozan et Leonard et de l’avenir des Raptors

L’une des choses les plus enviées dans le NBA d’autres sports et compétitions, c’est à quel point certains des meilleurs dirigeants sportifs sont accessibles et l’honnêteté avec laquelle ils parlent de questions épineuses. Masai Ujiri Il est l’un des plus forts représentants de ce courant de pensée et d’action. Celui qui est déjà l’un des managers les plus appréciés au monde, révolutionne la concurrence pour son caractère visionnaire et innovant dans la prise de décision, même si certains d’entre eux ont été risqués et douloureux. Dans une interview en ligne avec TNT, il n’a eu aucun scrupule à analyser sa relation avec les stars du Toronto Raptors qui a quitté la franchise sous son commandement.

“Il n’est pas facile de maintenir une relation normale lorsque vous avez dû prendre des décisions difficiles. Cela a été douloureux pour moi de me passer de Dwayne Casey parce qu’il est une personne merveilleuse et a fait un excellent travail. Pendant un certain temps, ma relation avec lui a repris et les familles de Ils ont tous deux beaucoup aidé. Il devient plus complexe avec DeMar DeRozan. Nous avons besoin de temps pour que tout s’améliore. Dans la vie, vous ne pouvez pas arrêter de faire ce que vous considérez comme le plus bénéfique, peu importe combien cela vous fait mal, et c’est ce que nous avons appris dans la franchise. car ce sont ces décisions qui nous ont rendus glorieux “, a-t-il déclaré avant de reconnaître que la marche de Kawhi Leonard C’était difficile pour l’équipe.

Cependant, la marche avant était quelque peu prévisible après avoir obtenu la bague. “C’était un partenariat de confiance mutuelle et notre amitié a encore plus évolué depuis son départ. Je comprends sa décision de partir et je le soutiendrai toujours. Je ne pourrai jamais le remercier pour tout ce qu’il nous a donné l’année dernière”, a-t-il déclaré avant d’aborder la crise. du coronavirus. “Adam Silver Il fait un excellent travail, lors des rencontres il transmet des idées très intéressantes et avec une passion contagieuse. Je suis sûr que sous votre direction, nous trouverons des solutions à tous les défis “, a-t-il déclaré avant d’évoquer le potentiel de son équipe.

“Nous avons formé une équipe magnifique, notre entraîneur est clair sur la façon dont il veut jouer et a l’engagement des joueurs qui semblent meilleurs chaque année avec chaque année qui passe. Je suis très fier des garçons et de la façon dont ils défendent le ring. Ils ont beaucoup de courage en équipe et je les vois capables de grandes choses “, a assuré un Masai Ujiri qui révolutionne la position de Directeur Général dans une NBA de plus en plus moderne et dynamique.

