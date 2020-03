Match 1, finales NBA 2007

Avec la NBA en attente depuis au moins trois mois, ce qui rend une annulation de saison encore plus probable, je plongerai dans la carrière de NBA Finals de LeBron James, la raison de ce site. Heureusement pour moi et pour les autres personnes qui ont acheté le NBA League Pass, tous les matchs de la NBA Finals des 20 dernières années sont disponibles et je me suis dit que ce serait le bon moment pour vraiment découvrir à quoi ressemblait la carrière de LeBron Finals. 3-6 est ce qui est cité et le record est indéniable, mais l’espoir de ce projet est d’ajouter un peu plus d’illustration à la façon dont il y est arrivé. Donc, sans autre préambule, nous commençons avec le premier match de la finale de LeBron James à San Antonio.

LeBron James vient de démolir les Pistons de Détroit, qui étaient l’équipe de la décennie dans l’Est depuis 2004, avec la performance des séries éliminatoires de l’année. Il portait même le même maillot bleu lors du match 1 contre les Spurs qu’il portait lorsqu’il a marqué 25 points consécutifs pour battre les Pistons lors du match 5 à Détroit avant de gagner en 6 pour aller à sa première finale NBA. Maintenant le vétéran sage, cette version de LeBron James n’a que 22 ans et joue dans ses premières finales NBA. Ce qui attend LeBron est une machine d’acier efficace et de défense dans les Spurs 2007.

Alors, alors que nous commençons le jeu, prenons un moment pour apprécier certains des partants des deux équipes dans ce jeu. Au Center for the Spurs: c’est Fabricio Oberto! Au départ de l’autre aile des Cavaliers: Sasha Pavlovic! Sasha a un problème de fascia plantaire mais il est un élément crucial de leur équipe. Cela en dit long sur les Cavs 2007. Larry Hughes, qui était bien meilleur sur NBA Live 07 qu’il ne l’était réellement. Les Wizards 2006 auront toujours un faible pour mon cœur. Drew Gooden à partir de la finale de la NBA! Tu te souviens de lui? Et ses cheveux étaient terribles. Était-ce un bizarro Carlos Boozer?

La première possession pour les Spurs est un post-up à Tim Duncan où il obtient TRIPLE TEAMED, menant à un pull-up de Michael Finley. Quant aux Cavs, Drew Gooden a été appelé pour une faute offensive. Un résumé assez approprié de la dynamique entre les deux équipes. Aussi, tant de laissez-passer post-entrée! Un art perdu! De plus, Tony Parker domine mais c’est parce qu’il a Duncan. N’oubliez jamais cela lorsque nous parlons des Spurs.

Pourquoi l’infraction passe par Larry Hughes? LeBron passe à Big Z pour le premier seau. Jeff Van Gundy veut également que les Cavs affichent Gooden et Illgauskas lorsque LeBron James est sur le terrain! TROP BEAUCOUP DE LARRY HUGHES.

Tony Parker et Tim Duncan obtiennent tout ce qu’ils veulent en pick and roll. Très tôt émerge une tendance qui va casser la série: les Spurs savent jouer le pick and roll et les Cavs non. LeBron rate son premier coup, fadeaway de milieu de gamme. Il s’est beaucoup amélioré depuis lors. LeBron est également éloigné de sa place dans le poste de Bruce Bowen.

Après que quelques possessions de Parker et Duncan les aient découpées, Mike Brown met LeBron sur Parker et la défense pick and roll est un peu plus intense, mais cela ne pourrait pas être moins important. Au début, cela ressemble un peu à la finale de 2018. Sauf que LeBron n’a pas vraiment décidé qu’il pouvait prendre le relais car son pull n’est pas là. Et les Spurs tuent les Cavs avec 2s et non 3s, donc ça semble plus proche qu’il ne l’est vraiment. Mais ça fait un peu plus de cinq minutes. LeBron est un joueur d’équipe, mais on a l’impression qu’il s’intègre trop.

LeBron affiche enfin, mais il va droit dans une double équipe. Il publie beaucoup dans le cadre du plan de match, mais il ne sait pas très bien d’où vient l’aide. Les Spurs construisent un mur, envoyant deux ou trois gars et les Cavs, les autres partants ne peuvent vraiment rien y faire. De plus, les Cavs sont vraiment mauvais pour aider la défense. Comme vraiment mauvais. Les Spurs qui passent et font preuve de patience révèlent ce qui avait été une défense parmi les quatre premiers au classement défensif.

Le score indique 16-13, mais ce n’est vraiment pas si proche. LeBron le sait aussi. Il n’a même pas essayé d’aller chercher le bloc de poursuite sur Ginobili. Pendant ce temps, Tim Duncan détruit absolument les Cavs aux deux extrémités. Ils n’ont pas de réponse pour lui. Stuart Scott en marge! DÉCHIRURE!

LeBron vient de se faire fouler sur un lay-up et il vient de marquer ses premiers points en carrière en finale de la NBA sur la ligne des lancers francs. Il a pris la marque 1:12 du premier quart. Jacque Vaughn vient de frapper un tir de l’intérieur de la ligne de coin 3. Oh, 2007.

Faute offensive sur LeBron. Cela s’est produit souvent car les Spurs avaient des objectifs clairs contre James pour forcer le ballon de ses mains, le doubler sur le pick and roll et forcer le reste des Cavs à les battre. Les Spurs sont juste trop enfermés. Mike Breen vient de dire que Boobie Gibson a montré qu’il pouvait être un joueur spécial. C’est définitivement Peak Boobie. Ils ont égalé le match en grande partie à cause de Gibson. Il a terminé le match avec un sommet d’équipe de 16 sur le banc sur 7 des 9 tirs.

Les Spurs 2007 sont également un exercice hilarant dans ce que David Roth appelle les gars qui se souviennent. Francisco Elson! De plus, je trouve beaucoup de similitudes dans la façon dont les Spurs utilisent Tim Duncan et la façon dont les Lakers utilisent Anthony Davis. Il joue presque toujours avec un autre grand homme, même s’il est le grand homme supérieur. Les fans de pélicans voulaient chasser AD de la ville parce qu’il n’aimait pas être un centre à plein temps, mais personne n’a appelé Tim Duncan une diva.

De plus, c’est 25-24 au milieu du 2e trimestre! Les Cavs mènent! Mais pas pour longtemps, Tony Parker lançant un centime à Elson pour un And-1 sur le fastbreak car Elson devance Drew Gooden.

Même en semi transition, les Spurs ont un mur autour de la peinture contre LeBron. Cela ressemble un peu à regarder comment les équipes gardent Giannis. Sauf que les Bucks ont correctement optimisé les joueurs autour de LeBron d’une manière que les premiers Cavs ne pouvaient pas.

Sasha Pavlovic fait aussi des choses. Eric Snow a dit à Stuart Scott que LeBron réfléchissait trop. Eric Snow, qui ne joue pas, devrait également jouer davantage selon Mark Jackson, car il est le «meilleur défenseur de ballon» de Cleveland. Il est réconfortant en ces temps de savoir que Mark Jackson n’a pas changé.

Retour au jeu réel, les Spurs mélangent leurs regards sur LeBron lors du pick and roll et il n’est pas encore si confiant dans le sauteur. Et chaque fois qu’il obtient un écran, ils le doublent et lui forcent le ballon des mains. C’est essentiellement ce que Damian Lillard et Steph Curry voient à chaque éliminatoire. Mais Popovich ne veut pas que LeBron pense même qu’il a une chance de se lancer. Stan Van Gundy vient d’obtenir le poste d’Orlando. LeBron a raté un autre 3, maintenant il est 1 pour 10. Ce fut une nuit difficile pour lui et faire le bon jeu a aidé Cleveland à rester dans le jeu, mais il semble de plus en plus que les Cavs ont acheté une pierre pour un combat au couteau.

Tony Parker vient également de laisser tomber l’argument des anneaux en parlant du baron Davis. Scène difficile pour Baron, qui devrait être dit plus cool que Tony Parker. Gooden vient d’avoir un 1 flagrant avec les Cavs en baisse de neuf, ce qui pourrait tout aussi bien être de 25 dans ce match. Un 3 de Robert Horry! C’est 67-49 au quatrième trimestre! Même ma femme ne peut pas croire le score.

Ce jeu ressemble à l’idéal platonique du basket-ball pour Gregg Popovich et maintenant je dois juste remercier Dieu pour Mike D’Antoni. Le mien est quelque part entre les deux. Mais les Spurs continuent de battre le rocher et les Cavs semblent avoir craqué. Les Cavs sont en baisse de 18. Ils ont obtenu LeBron dans un pick and roll bas avec deux écrans, puis il conduit à gauche et frappe le pull up 3. C’est le vieux chapeau de LeBron maintenant, mais dans ce jeu, cela ressemble à un petit miracle. Puis James frappe un autre 3 sur Bowen. Il ne passe plus quand ils doublent immédiatement. C’est le 4ème quart-temps et il n’a pas vraiment le choix. Mais c’est trop tard.

Temps Pavlovic! La coupe déborde avec Sasha! Après les 3 points de LeBron, Pavlovic se prépare avec quelques seaux pour terminer avec 13 points. Puis un bloc LeBron James sur Tony Parker suscite un «BLOQUÉ PAR JAMES» de Mike Breen. Ils ont aussi vraiment besoin de jouer plus à Boobie Gibson. Il est descendu à 8 avec 1:17 à gauche. LeBron rate le stepback 3 qui aurait fait de lui un match mais Duncan frappe un lay-up et c’est un match de 10 points.

LeBron a terminé avec 14 points, sept rebonds et quatre passes décisives tout en jouant 44 minutes et en tirant quatre pour 16 sur le terrain lors de son premier match de finale. C’était difficile, mais son voyage avec les Spurs ne fait que commencer.

Rendez-vous ici demain pour le match 2.

