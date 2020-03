Match 1, finales NBA 2011

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2007

Match 2, finales NBA 2007

Match 3, finales NBA 2007

Match 4, finales NBA 2007

LeBron James a passé quatre ans depuis sa participation à la finale de la NBA. Depuis le dernier match que nous avons regardé, LeBron a quitté Cleveland pour rejoindre le Miami Heat. Il est ensuite devenu l’un des plus grands parias du monde du sport. Même après avoir finalement perdu cette série de NBA Finals contre les Mavericks, il était toujours l’une des personnes les plus détestées dans tous les sports, en grande partie grâce à l’émission de télévision “The Decision” où il a annoncé qu’il quitterait les Cavaliers pour prendre ses talents. à South Beach, qui a également permis de générer 250 000 $ pour les Clubs Garçons et Filles d’Amérique.

De plus, en tant que rédacteur du journal, je dois contextualiser où je suis avant d’aller plus loin avec cette nouvelle surveillance. C’est vraiment ma première fois que je regarde la série des finales NBA 2011 dans un état d’esprit cohérent. J’ai attrapé la fin du match 2, trébuchant dans ma chambre à 6h30 du matin, vivant en Espagne à l’époque et terminant les dernières semaines de mes études à l’étranger. La fin du deuxième match, malgré le niveau d’intoxication à 6 h 30 de la nuit précédente, est gravée dans mon cerveau comme l’une des plus grandes de l’histoire de la finale, que je suis reconnaissant d’avoir vu en direct. Criez à First Row Sports dot EU. Mais à part cette belle fin de match 2, je connais la finale de 2011 comme plus d’histoire que de série.

Donc, pour plus de contexte de l’univers LeBron à l’époque, passons à l’un des meilleurs du jeu, Marc Spears de The Undefeated, pour donner plus de contexte au monde lorsque LeBron était détesté.

Le propriétaire des Cavaliers, Dan Gilbert, a écrit une lettre ouverte en colère disant que sa franchise gagnerait un championnat devant «l’ancien roi autoproclamé», le décrivant comme égoïste, sans cœur et impitoyable, et a qualifié cette décision de «trahison lâche. Le commissaire de la NBA, David Stern, infligera plus tard 100 000 $ à Gilbert pour la lettre. Le révérend Jesse Jackson a déclaré que le courriel de Gilbert “incarnait la mentalité d’un maître des esclaves”.

La société Q Scores a classé James comme la sixième personnalité sportive la plus détestée derrière, par coïncidence, ses collègues athlètes afro-américains Michael Vick, Tiger Woods, Terrell Owens, Chad Ochocinco et Kobe Bryant. Forbes.com a classé James deuxième dans un article sur les joueurs les plus détestés de la NBA le 21 décembre 2011. En tête de liste, l’attaquant des New Jersey Nets Kris Humphries, qui a divorcé de Kim Kardashian après 72 jours de mariage.

The Heat a commencé le premier match avec le genre de jeu que je voulais voir des Cavaliers en 2007 et nous l’avons fait, mais seulement dans le quatrième match quand il était trop tard. Erik Spoelstra obtient LeBron le mouvement d’entrer dans une prise post-up plutôt que de simplement le camper sur le bloc de gauche.

Jeff Van Gundy commence la diffusion en défendant les mauvais numéros de tir de LeBron, disant que tout le monde est en baisse, mais Breen fait sonner “maintenant il est sur le Miami Heat”. LeBron n’est pas seulement un joueur d’une grande équipe, c’est un Heatle. Nous sommes dans le premier swing de Heatle Mania.

Au début de la série, cette manie semble le conduire. LeBron obtient un vol, l’abandonne et le récupère pour mettre le Heat 10-5. LeBron fait de grandes choses sur le terrain ouvert, mais la chaleur peut-elle continuer à forcer des revirements de balles en direct comme ça?

James frappe un corner de 3 points, qu’il a atteint à un bon taux de 35,3%. Les séries éliminatoires de 2011 restent son 4e meilleur pourcentage de séries éliminatoires à partir de la ligne des 3 points. Aussi, une note sur l’espacement ici par rapport à la dernière série. Les deux équipes ont quatre gars sur la ligne des 3 points. En outre, il y a en fait un va-et-vient auquel faire attention, contrairement à 2007.

LeBron semble avoir appris de son dernier match anonyme 1 en finale. Il a déjà 10 points et il est beaucoup plus agressif qu’il ne l’était lors de son premier match de finale à 22 ans. Mais Dirk est également là pour le rachat des finales. Il compte 13 points après un banquier sur une double équipe. Un dunk de Chandler lui fait 38-35 Mavs. Un rebond offensif de Shawn Marion mène à un pointeur à 3 points pour Jason Terry, mais Chalmers répond et c’est 44-43 Mavs à la mi-temps.

Un sauteur de Dirk le porte à 15 points et donne aux Mavs une avance de 48-43, leur plus gros du match. Un Stevenson à 3 points lui donne 51-43 et le temps d’appel Heat. Mike Breen vante les vertus des vétérans des Mavs en ce moment et il semble presque qu’il pourrait parler des Raptors de Toronto 2019. Il y a d’anciens MVP à Dirk Nowitzki et Jason Kidd, d’anciens gars de la NBA comme Marion et Peja Stojakovic. Ils ont essentiellement empilé l’équipe avec tous les meilleurs joueurs de la ligue qui n’avaient pas encore remporté de titre, à part LeBron James, bien sûr.

Un James à 3 points d’un assistant de Mike Bibby (il a fait quelque chose!) Fait revenir la foule. La défense contre la chaleur s’est également considérablement accélérée. Ils ont mis Haslem dedans et maintenant ils grouillent de tout. Merde, Chris Bosh était bon comme l’enfer. Lorsque Dirk l’obtient, Haslem et Bosh le grouillent et les gardes de la chaleur ont du mal à s’en sortir contre Wade, Chalmers et James sur le périmètre. L’avance de huit points que mène Mavs est tombée à 2. Même un rare look grand ouvert de Peja Stojakovic ne va pas. Et maintenant, un lay-out d’Haslem sur un plat de LeBron lie le jeu à 57. Un autre chiffre d’affaires de Mavs. La défense contre l’essaimage suralimentée du Heat a complètement embrouillé le vétéran Mavs. James fait ensuite payer les Mavs pour l’avoir laissé entrer dans un pointeur à 3. Ce match 1 ne pouvait pas être plus différent pour LeBron que le match 1 de 2007. Puis il termine le quart avec un fadeaway 3-pointer. LeBron est plein Mamba dans celui-ci.

Une autre chose à propos de la chaleur de ces jours que je pense que nous oublions est la façon dont ils ont pu rester grands tout en créant de l’espace. Ils obtiennent du crédit pour «petite balle» mais ils n’étaient pas vraiment si petits. Chris Bosh était juste assez habile pour créer cet espace tout en étant un centre à l’autre bout. Au bon moment, Bosh trouve Haslem sur un set haut-bas pour un and-1 pour donner au Heat sa plus grande avance à 6. N’achetez pas que le grand homme est mort, même en 2020.

Dwyane Wade bloque Marion un jeu plus tard et le Heat mène toujours 79-73. Wade frappe un triple très rare pour prendre la tête du Heat 9. Il a été le gars du 4ème quart tandis que LeBron a ouvert la voie pour les 3 premiers.

Lors de la prochaine possession de Heat, James met un point d’exclamation dans la nuit. Il reste 3 minutes, mais c’est fini car les Mavs ne sont pas en mesure d’obtenir les gros tirs d’élan dont ils ont besoin. Dallas ne cède pas ou ne tire pas les entrées et va même à une presse sur tout le terrain, mais ils n’ont pas pu surmonter un grand match de LeBron et une rafale de finition de Wade. Juste au cas où ils n’auraient pas été éliminés, le Heat a subi un coup de grâce supplémentaire avec un oop Wade-to-James.

Après avoir marqué 4 pour 16 lors de son premier match 1 il y a plus de quatre ans, LeBron termine celui-ci avec 24 points, neuf rebonds et cinq passes décisives sur 9 des 16 tirs en 45 minutes, dont 4 sur 5 de la ligne des 3 points. Il a maintenant sa première victoire en finale. Mais il est sur le point de tirer une leçon que gagner le premier match est l’une des quatre étapes pour atteindre un titre NBA. A demain pour le match 2.

