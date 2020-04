Match 1, finales NBA 2012

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2007: premier match de la finale de LeBron.

Match 2, finales NBA 2007: LeBron rebondit mais tombe 0-2.

Match 3, finales NBA 2007: LeBron obtient le dernier tir mais il ne passe pas.

Match 4, finales NBA 2007: Rester à la maison.

Match 1, finales NBA 2011: première victoire de LeBron en finale.

Match 2, finales NBA 2011: coup de chaleur, avance de 15 points au quatrième trimestre.

Match 3, finales NBA 2011: le vainqueur du match de Bosh aide à porter Heat 2-1.

Match 4, finales NBA 2011: LeBron a perdu 8 points en finale.

Match 5, finales NBA 2011: LeBron rebondit, mais Mavs éteint les lumières.

Match 6, finales NBA 2011: Jason Terry et les Mav brûlent la chaleur à Miami.

Cela fait un an que LeBron James et le Miami Heat étaient ici lors de la finale de la NBA, s’inclinant sur la plus grande scène de la NBA dans un brasier de Dallas Mavericks à 3 points alors que le Heat ne pouvait pas rassembler suffisamment d’offense, en grande partie grâce à James ayant le plus bas score final de sa carrière. James a en moyenne 17,8 points par match, troisième au pointage, tout en affichant une moyenne de 7,2 rebonds et 6,8 passes décisives et une excellente défense. Le résultat et sa propre pièce conduiraient à un épisode dépressif de deux semaines.

Peu de temps après la finale, le train de la haine ralentirait finalement sur LeBron, non pas parce que le Heat avait perdu, mais parce que le public serait sans basket-ball pendant beaucoup plus longtemps que prévu. Le 1er juillet 2011, les propriétaires de la NBA ont mis les joueurs en lock-out dans une lutte qui les verrait éventuellement reverser un pourcentage significatif des revenus liés au basket-ball (BRI) aux propriétaires. Les joueurs sont passés de 57% du BRI à 51%, tout en établissant des règles pour des contrats plus courts et une taxe de luxe plus sévère. Il s’ensuit une période de transactions folle qui semble normale dans le climat d’aujourd’hui mais choquante en temps réel.

Ensuite, Chris Paul a été échangé aux Lakers, jusqu’à ce que David Stern, commissaire de la NBA et propriétaire par intérim des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, rejette l’accord pour des «raisons de basket-ball». Ensuite, Paul est allé chez les Clippers. J’ai acheté League Pass pour la première fois. Tyson Chandler a quitté les Mavericks. Brandon Roy de Portland est entré en retraite médicale. Le 9 décembre, le Miami Heat a signé Shane Battier. Puis le jour de Noël 2011 est arrivé et le Miami Heat a battu les Mavericks, avec LeBron marquant 37 points, 10 rebonds et six passes décisives.

Bien après que LeBron ait traversé sa dépression et que la saison ait commencé, il avait l’air revigoré, poussant le Heat à un record de 46-20 en 66 matchs, bon pour le numéro 2 dans l’Est, même si Dwayne Wade a raté 15 Jeux. Mais alors que le jeu de LeBron était à nouveau à son apogée, ce qui l’attendait de l’autre côté du support était la superstar la plus appréciée à l’époque et un autre défi narratif: un tireur d’élite silencieux et chouchou, Kevin Durant.

En 2010, lorsque LeBron a quitté Cleveland pour rejoindre Miami sur ESPN, Durant a annoncé une extension avec le petit marché d’Oklahoma City, via son twitter. C’était l’une des nombreuses façons dont la dichotomie morale des deux superstars était présentée par les médias à la fois sociaux et autres. Et je n’ai pas peur de dire que le jeune m’a acheté de tels récits en 2010. Maintenant, deux ans plus tard, le gros méchant Miami Heat de la sexy South Beach était à Oklahoma City contre le sain Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden et le Thunder en les finales NBA.

Outre les récits de la superstar, le Thunder était l’équipe préférée de tout le monde, en dehors de leur propre équipe préférée. Le Thunder venait de décrocher quatre matchs de suite après avoir pris du retard 0-2 contre le grand, mais notoirement ennuyeux, les San Antonio Spurs. Ils ont battu les Spurs après avoir balayé le champion en titre Mavericks et démoli les Lakers de Kobe Bryant en cinq matchs. Ils étaient les amusants festifs et avec le meilleur record et l’avantage du terrain, ainsi que des questions sur LeBron dans l’embrayage, ils étaient en fait le favori des paris, selon Vegas Insider.

LeBron, cependant, est le meilleur joueur incontesté de la ligue en séries éliminatoires. La domination de LeBron dans le match 6 à Boston est toujours dans l’esprit de tout le monde, mais le premier coup de la série vient de Battier, qui donne au Heat un look complètement différent de ce qu’ils avaient en 2011. Spoelstra choisit de commencer Battier et Udonis Haslem dans à la place de Chris Bosh, qui souffre toujours d’une blessure à l’abdomen et qui jouait depuis quelques minutes en finale de la Conférence Est.

Battier, l’un des premiers chouchous de la NBA en analyse, s’est avéré être un ajustement crucial avec le Heat dans leur approche pour faire face au temps après avoir été enterré par les 3 par Dallas. Avec le cavalier de milieu de gamme de Haslem et la gamme de 3 points de Battier, LeBron avait beaucoup plus de place pour travailler qu’avec Miami quand il y avait deux grands hommes traditionnels. Et si Bosh est là-bas avec Battier, LeBron va dans une autre galaxie. Mais la chaleur n’est pas encore là. Battier frappe à nouveau et les Heat ont une avance de 8-2 sur la route en tant que Thunder. Mais Durant montre qu’il joue pour le moment avec un premier 3 points.

Miami a poussé son avance à 13 au 2e trimestre. Mais Derek Fisher, ugh, fait de grandes choses pour ramener le Thunder dans le match. Il a un seau de transition, suivi d’un pointeur à 3 pour réduire l’avance à 9. Mais Miami garde le Thunder à bout de bras pendant une grande partie de la première moitié. Un dunk Durant donne de la vie à la foule du Thunder.

Dès la mi-temps, Ibaka trouve Durant dans le coin adverse et l’avance des Heat est tombée à 54-50. Il semble que le regain d’énergie à la fin de la 1ère mi-temps se prolonge dans la 2ème. Une des choses que j’apprécie jusqu’à présent dans ce jeu est la différence dans le rôle du Heat par rapport à la dernière série. Ils jouent maintenant une équipe qui est au moins leur égal athlétique. Maintenant, ils doivent être ceux qui comptent sur leur cerveau, leur efficacité et leur expérience, tandis que les Thunder retournent frénétiquement dans le jeu avec une énergie défensive et un athlétisme brut.

Le premier Thabo Sefolosha et le jeune Westbrook font pression sur le Heat et tout le monde sur le Thunder s’investit. Kendrick Perkins, qui a encore du peps dans sa démarche en ce moment, joue également sur la défensive pour OKC. Nick Collison est toujours un gars de l’énergie utile aussi. Puis Durant le transfère à Sefolosha pour égaliser le match à 60. LeBron répond à la cloche avec des seaux consécutifs, mais ce jeu commence à ressembler à ce qu’il se joue selon les conditions d’OKC. Westbrook fait des ravages et l’efficacité silencieuse de Durant accumule des points avec peu d’activité.

Le Thunder fait avancer les choses vers le panier en raison de sa défense et l’éclat des étoiles de la chaleur les maintient en tête, mais à peine. S’il y a un vrai positif de ce jeu, c’est le jeu de LeBron, qui répond à la cloche à chaque fois que le Thunder fait une course. À la fin du troisième trimestre, James avait 23 points, après un sommet en série de 24 en finale de 2011. Westbrook termine le 3e quart-temps, avec un jeu de 3 points, alors qu’il a marqué 12 des points Thunder lors du 3e but, pour leur donner une avance de 74-73.

Durant obtient un tip-slam et l’avance est de 3, avec toute la foule OKC sur ses pieds. Maintenant, c’est une avance de 5 points après que Sefolosha ait fait un lay-up. Puis Durant fait un pull pour faire 80-74. Aucun objectif de champ de chaleur en près de 6 minutes. Les roues sont très près de tomber dans ce jeu 1 ici, bien que LeBron soit plus affirmatif dans sa recherche de son tir. Durant survole le Dunk et, contrairement au match 1 de LeBron l’an dernier contre Dallas, Durant reprend ce match et met Miami en demeure. LeBron obtient un seau à travers une faute mais manque le lancer franc, car son effort semble être court dans ce match. Westbrook et Durant ont été meilleurs que Wade et LeBron. Durant a terminé avec 36 points, tandis que Westbrook a réussi un double presque triple tout en marquant 27 points et 11 passes. James en avait 30, tandis que Wade en avait 17.

11 des points de Durant sont survenus au 4e trimestre, qui seront sans aucun doute utilisés dans les prochains jours par Skip Bayless and co. The Heat a obtenu un gros match de Shane Battier et un solide match de LeBron, mais la fin du match laissera encore beaucoup de doutes. Dans le deuxième match, LeBron et le Heat ont encore la possibilité de voler l’avantage du circuit. Mais ils devront s’adapter à l’athlétisme du Thunder, qui semble les avoir rejetés, ce qui rend la chaleur un peu vieille, dans le match 1.

.