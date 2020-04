Match 2, finale NBA 2012

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2007: premier match de la finale de LeBron.

Match 2, finales NBA 2007: LeBron rebondit mais tombe 0-2.

Match 3, finales NBA 2007: LeBron obtient le dernier tir mais il ne passe pas.

Match 4, finales NBA 2007: Rester à la maison.

Match 1, finales NBA 2011: première victoire de LeBron en finale.

Match 2, finales NBA 2011: coup de chaleur, avance de 15 points au quatrième trimestre.

Match 3, finales NBA 2011: le vainqueur du match de Bosh aide à porter Heat 2-1.

Match 4, finales NBA 2011: LeBron a perdu 8 points en finale.

Match 5, finales NBA 2011: LeBron rebondit, mais Mavs éteint les lumières.

Match 6, finales NBA 2011: Jason Terry et les Mav brûlent la chaleur à Miami.

Match 1, finales NBA 2012: Westbrook et Durant reviennent en tête pour prendre 1-0 d’avance sur Heat.

Chris Bosh est de retour dans l’alignement de départ après avoir quitté le banc mais après avoir joué 33 minutes dans le match 1, alors que Bosh semble être complètement rétabli d’une blessure à l’abdomen qu’il a subi plus tôt en séries éliminatoires. LeBron James a réalisé une performance de 30 points dans le premier match, mais lui et Dwyane Wade ont été devancés par Kevin Durant et Russell Westbrook dans le match d’ouverture. En ajoutant Bosh du saut, aux côtés de Battier et Chalmers, ils espèrent clairement que l’espace supplémentaire peut ouvrir la voie à LeBron, mais aussi à Wade, dont les performances sont allées et venues avec sa santé. Un pick-and-roll rapide LeBron-Wade donne au Heat un seau tôt.

C’est un jeu dont, contrairement à l’intégralité des finales de 2011, j’ai un souvenir vivant. C’était la fin de la dernière année, après avoir terminé mes finales, juste avant la remise des diplômes, et je revenais d’un voyage incroyable à Alton Baker Park à Eugene avec des amis avant d’appeler mon ami Chris Ross, que vous connaissez peut-être en écrivant pour ce site car les finales 2012 étaient la seule chose qui me restait à l’esprit après un vendredi après-midi ensoleillé sans école. Je suis qui je suis.

Je suis allé chez lui, où une vingtaine de personnes sont arrivées à la fin de la nuit et nous étions tous enfermés dans ce match tout en essayant d’être social. Wade a commencé tôt, avec quelques passes décisives et un dunk alors que la voie semblait beaucoup plus ouverte. Mais ensuite, il passe à 20-5, alors que les Thunder sont obligés d’appeler un autre temps mort. Ensuite, il passe à 23-8 comme ils l’ont fait dans le jeu 1, la défense Thunder doit passer en mode scrap.

En plus de la défense, ils ont besoin de Harden pour démarrer car Westbrook est apparemment revenu sur terre après un incroyable match 1. Westbrook avait 27 points et près d’un triple double, mais il commence le match 2 en manquant ses cinq premiers tirs. Puis Wade obtient une deuxième faute sur Durant, alors qu’il semble changer le jeu pour le Heat. Harden a 5 premiers points en une minute, signe de choses à venir, mais pas avec Oklahoma City.

Et au début du deuxième match, nous avons un camée de Norris Cole! Bien que j’aie aimé que le mouvement du premier match se passe sans meneur sur la deuxième unité, le Heat a besoin de l’énergie de Cole pour combattre la défense du bouledogue du Thunder. Cole donne ensuite un plus en marquant un seau en transition presque immédiatement pour atteindre 33-17. C’est la plus grosse avance de la série à ce jour pour l’une ou l’autre équipe. Mais bon sang, Harden a été super dans ce match avec 14 points pour mener le Thunder. En l’absence de leurs deux étoiles jouant bien tôt, la troisième étoile a été l’homme d’Oklahoma City, les portant à moins de 10 à 35-25. Puis Ibaka, la star que le Thunder a choisie sur Harden, a obtenu son troisième bloc et un sauteur de milieu de gamme pour en faire un jeu de 8 points. Quelques possessions plus tard, LeBron reprend le ballon avant d’aller de bout en bout et de retirer le lay-up du verre avant qu’Ibaka ne puisse y arriver, poussant un cri frustré de l’homme qui ferait plus tard de l’art avec des foulards.

ABC annonce maintenant les FIRST EVER Social Media Awards de la NBA. Il s’avère que ce seraient les DERNIERS JAMAIS prix des médias sociaux de la NBA parce que nous en avons déjà assez dans nos vies maintenant et personne n’a besoin de donner un prix pour cela. “J’ai entendu dire que Steve Nash a remporté le prix Twitter”, a déclaré Mike Breen. Et maintenant, Wade frappe un autre coup alors qu’il continue son jeu solide depuis la première mi-temps, repoussant l’avance de Heat à 15.

Durant obtient quelques tirs à tomber, puis Westbrook obtient un disque pour en faire un match de 11 points avec 4 minutes à faire. Ensuite, un roulement de chaleur amène Durant à réduire l’avance à un chiffre pour la première fois depuis le 2e trimestre. Mais ce match et celui qui le précède sont les deux meilleurs matchs de LeBron jusqu’à présent dans sa carrière en finale de la NBA. Il prend le relais et laisse son instinct le guider. LeBron est en mesure d’obtenir le Heat dans le 4ème quart avec une avance de 11 points. Westbrook frappe hors du quart pour le porter à 9 avant que Durant ne reprenne la 5e faute inopportune à 10h39 de la fin.

Puis, après un match brillant pendant la majeure partie de cette nuit, Harden commet une faute offensive sur Mario Chalmers, après que Jeff Van Gundy a déclaré: “se laisser aller à la recherche de l’appel”. Si seulement Jeff savait ce qui l’attendait de l’autre côté de cette série. Heureusement, alors que Harden crache après un grand match, Durant monte. Il fait un 3-pointeur pour réduire l’avance à 10, puis il dunks sur Shane Battier avec 8:20 à gauche pour le couper à 8. Puis Harden conduit au panier pour le réduire à 6. Si j’étais Thunder fan, c’est l’un des jeux sur lesquels je voudrais revenir avec beaucoup de mélancolie. Les trois MVP ont eu de très bons matchs, mais cela s’est juste échappé. Qu’est-ce qu’ils auraient pu avoir s’ils l’avaient juste collé ensemble? Et s’ils avaient gagné? Et si les pétroliers qui avaient volé l’équipe de Seattle avaient accepté de payer une petite taxe de luxe pour avoir l’un des plus grands groupes de base de l’histoire de la NBA?

Puis Westbrook obtient un jeu de 3 points quelques minutes plus tard, contre LeBron pas moins, pour réduire l’avance à 85-81 à 6 minutes de la fin.

Shane Battier, pour rappeler ce que le Heat n’avait pas l’année précédente dans un attaquant au sol qui n’avait pas besoin du ballon, fait un 3-pointeur incliné pour son cinquième du match car lui et LeBron ont été les deux plus grandes constantes lors des deux premiers matchs.

Durant, qui a ramassé sa 5e faute au début du quart, a explosé en 4e et a marqué 10 points depuis qu’il a ramassé cette avant-dernière faute. Afin de resserrer la défense et d’ajouter de la taille, Scott Brooks apporte Sefolosha pour Derek Fisher. Puis Durant arrive à la ligne avec 3:20 à gauche. Le quatrième trimestre de Durant est celui sur lequel plusieurs articles seraient écrits si les choses avaient tourné dans l’autre sens. Heureusement pour le Heat et pour LeBron, les choses ne se sont pas passées comme ça. Wade frappe un cavalier qui s’estompe pour les porter par sept avec un peu moins de 3 minutes. Cependant, les Thunder sont capables de revenir en moins de trois grâce à quelques énormes paniers de Westbrook. Mais ensuite, LeBron, prenant apparemment une page du livre de Tim Duncan, qui l’a battu en 2007, frappe un tir en angle à mi-poteau pour donner au Heat une marge de respiration à 96-91 avec moins de 1:20 à gauche. Ce ne serait pas la dernière fois que ses fantômes des Spurs sont revenus pour l’aider dans ce match.

Le Thunder opte pour le quick-2 sur le disque de Durant, qui était presque le héros, puis la presse travaille pour le Thunder alors que Derek Fisher force un vol de Wade qui mène à un pointeur à 3 points par Durant et tout à coup, l’avance n’est que 2 avec 35 secondes à gauche. Une fois de plus, la capacité d’Oklahoma City de mettre la chaussure de l’autre pied du Heat et de les forcer à effectuer des revirements leur donne une chance de progresser 2-0. Mais la fin du livre d’histoires de Durant est très courte, grâce à ce que les fans de Thunder pourraient appeler un jeu sale qu’une perspective plus machiavélique pourrait appeler intelligente. Au moins, nous savons que Bruce Bowen le ferait.

L’entraînement de Durant contre James pour égaliser le jeu par 2 se termine avec le cavalier qui sort de la jante avant et Durant qui cherche l’appel. Il y a cinq ans, avant, LeBron cherchait un appel similaire. On aurait dit que LeBron avait frappé le ballon puis était descendu sur les cuisses de KD alors qu’il montait, interrompant l’élan du sauteur. S’agit-il d’un appel manqué? Probablement, mais James a parié que les arbitres ne renfloueraient pas Durant en fin de match et il a deviné le droit de donner à Oklahoma City leur première défaite à domicile des séries éliminatoires. En outre, nous voyons ici un exemple de l’une des choses que LeBron dit souvent: le plus grand professeur de la vie est l’expérience. De retour dans le troisième match de la finale de 2007, Bruce Bowen était partout à LeBron lors d’une tentative de 3 points égalant le match et aucune faute n’a été commise.

Sur cette possession gardant Durant, LeBron semble s’être souvenu de cette leçon de son passé en finale et des arbitres qui ont avalé tout en 2007. Mais tout aussi important, après avoir été montré par Westbrook et Durant dans le match 1, Wade, James et Bosh , ainsi que le reste des acteurs du Heat, étaient prêts à relever le défi du deuxième match, malgré un gros match de James Harden.

Maintenant, les Heat ont un avantage sur le terrain alors qu’ils retournent à South Beach pour un match clé 3.

