Match 2, finales NBA 2007

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2007

Mike Breen fait savoir au public que LeBron James a déclaré qu’il serait plus agressif dans ce match après avoir obtenu 4 pour 16. Dick Bavetta, que vous connaissez peut-être lors de la course de Charles Barkley, est le chef d’équipe ce soir.

Malgré le mauvais pied, Mike Brown veut vraiment faire démarrer Larry Hughes et ils commencent la première moitié du match 2 de la même manière que le début à chaque mi-temps dans les deux premiers matchs, essayant d’obtenir Hughes un pull-up de milieu de gamme. C’est une erreur mais LeBron la rebondit et s’incline pour les premiers points du match. Il lui a fallu attendre le troisième quart pour marquer un but sur le terrain lors du match 1. Un signe encourageant précoce pour LeBron, mais le jeu va rapidement de côté, en partie à cause de l’agressivité de LeBron et aussi d’un manque de prise de risque calculé par Mike Brown. .

LeBron est au volant, à la recherche d’occasions de rebond et de faire bouger les choses, mais il reprend sa 2e faute en moins de trois minutes dans le match. Brown, au grand dam de Jeff Van Gundy et Mark Jackson, décide de sortir LeBron avec les Spurs jusqu’à 8-4. C’est le temps de Boobie Gibson, le meilleur marqueur des Cavs du premier match. Mais sans LeBron, le jeu devient rapidement incontrôlable aux deux extrémités.

Je suis devenu un haineux de Parker après le match 1 et même si je pense toujours que Duncan est la principale raison de leur victoire, Parker frappe lay-up après lay-up pour faire les premiers chiffres à deux chiffres en un clin d’œil. Les Cavs n’ont toujours pas de réponse pour un pick and roll correctement exécuté. Je peux seulement imaginer à quel point les Suns 2007 les auraient détruits.

Mark Jackson obtient son souhait! Eric Snow est de la partie! Snow a repoussé le ballon loin de Parker et a montré que Jackson avait peut-être un point. Drew Gooden vient de faire envoyer son pull par le vieux Robert Horry, qui est dans le tronçon 4 pendant que Duncan joue au centre. Je m’excuse également auprès de Mark Jackson. Eric Snow sait ce qu’il fait, il ne peut tout simplement pas jouer les minutes auxquelles il avait l’habitude lorsqu’il était le deuxième garde des Sixers 2001. Mais il donne aux Cavs un peu de compétence en attendant que Mike Brown remette enfin LeBron.

LeBron est de nouveau dans le match pour commencer le 2e quart-temps et rate un 20 pieds avec les Cavs en baisse de 28-17. Au moins, il tire. LeBron continue de tirer, en double équipes ou non. Il est vraiment dans sa mentalité Mamba ce soir, mais à vrai dire, c’est environ 85% de Mamba complet. Mais il est au moins un fil en direct pour l’offensive des Cavs qui a somnambulé au cours du dernier quart sur le chemin de 16 points. Il a fini par prendre 21 tirs, mais je suis reparti en me demandant s’il aurait dû en prendre quelques autres.

Plus tard dans le trimestre, nous obtenons enfin quelque chose d’amusant. LeBron en transition! Un vol de Gibson le met en place. Tony Parker vient d’être appelé pour un autre voyage. Cet équipage a adoré un appel de voyage. Pendant que nous sommes ici, je vais classer les 5 meilleurs Cavs de cette équipe. Principalement parce que c’est maintenant une avance de 58-30 Spurs, qui dans cette série est de 60 points.

1. LeBron

2. Boobie

3. Sasha

4. Andy

5. Illgauskas / Donyell Marshall

Les Spurs sortent un peu lentement pour commencer et les Cavs se souviennent qu’ils sont en finale NBA. Hughes a fait un bon travail en mettant en place un J de milieu de gamme sur le pick and roll pour Gooden, mais Gooden n’aide clairement pas autant que Varejao. LeBron à Sasha pour 3 et les Cavs l’ont réduit à 21! Mais les Spurs vont pour le tuer. Horry vient de bloquer à nouveau Gooden et les pilotes des Spurs ont beaucoup d’espace pour se déplacer. Aussi, Ratatouille arrive bientôt au cinéma!

C’est officiellement le jeu Horry. Un 3 de Horry place les Spurs à 87-60. Maintenant, Pop reçoit Horry un appel de rideau et il reçoit une ovation debout de la foule des Spurs. À la fin de la nuit, Horry avait cinq pâtés de maisons et c’était comme s’ils étaient tous sur Gooden. Pendant ce temps, Manu Ginobili en avait 25 sur le banc.

Gibson obtient un cavalier pour réduire l’avance à 14. Les Spurs ont également Brent Barry et Tony Parker ensemble, ce qui est mauvais pour plusieurs raisons que vous pouvez rechercher sur Google. Pop fait de la corde, mais nous devons rendre hommage aux Cavs. Ils n’ont pas fait tomber les pistons avec une balle magique. Les Cavs ont une avance de 10 et maintenant 9 après une prise de LeBron et ils ne cèdent pas.

Les Cavs ont rendu ce jeu quelque peu intéressant au 4e trimestre, en grande partie grâce à la mise au centre d’Andy Varejao avec LeBron et de trois tireurs à Boobie, Damon Jones et Donyell Marshall, une formule qui s’est avérée optimale pour maximiser LeBron près d’un une décennie et demie plus tard. Mais c’était une décision prise trop tard.

Parker a juste eu une pirouette tournante d’une finition et c’est peut-être pourquoi ils lui ont donné le MVP. Ou peut-être était-ce parce qu’il était fiancé à Eva Longoria et que cela avait été truqué comme un mouvement marketing pour promouvoir ABC Desperate Housewives? Je dis juste que quelque chose est sur la table. Et maintenant un And-1 pour LeBron sur Duncan! Ce jeu est bien meilleur que le précédent.

Mais les Spurs se réunissent avant qu’un effondrement complet ne se produise. Bron essaie de rouler sur Robert Horry mais il ne peut pas terminer et fait une culbute. Horry est alors en retard pour reprendre l’offensive parce qu’il aide LeBron à se relever. Ici, nous voyons LeBron, 22 ans, ne sachant toujours pas exactement quand et où attaquer. Mais Horry sait à quel point le gars qu’il a arrêté est génial. Ensuite, LeBron commet un autre chiffre d’affaires alors que les Spurs effectuent un blitz et un rolls menant à son 6e chiffre d’affaires du match. Ginobili a ensuite réussi un jeu de quatre points, avec l’un des rares faux pas de Boobie Gibson lors des deux premiers matchs. Gibson a terminé avec 15 points sur le banc.

Dans l’ensemble, LeBron a mieux joué et le jeu était beaucoup plus intéressant tard que le précédent. LeBron a terminé avec 25 points sur 9 des 21 tirs avec sept rebonds et six passes décisives. Il a également joué 35 des 36 minutes restantes du match après sa faute de premier quart. Beaucoup, beaucoup mieux dans l’ensemble. Mais étaient-ce leurs mouvements que les Cavs auraient pu faire plus tôt? Je pense qu’il y en a. Demain, la série et la carrière des finales de LeBron retournent dans sa maison du nord-est de l’Ohio. À plus tard.

