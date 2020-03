Match 2, finales NBA 2011

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2011: première victoire de LeBron en finale.

Pour la première fois de sa carrière en finale, LeBron James a une avance de série après avoir remporté le premier match contre les Mavericks de Dallas. LeBron dit toutes les bonnes choses que la série était loin d’être terminée. L’émission commence avec de grandes quantités de LMFAO et un cliché de la foule turbulente de Heat, qui pendant les jours de pointe de la chaleur était tout aussi bonne qu’Oracle lors de sa meilleure journée.

“Ça fait du bien parce que c’est le premier match et nous avons bien joué en équipe”, a déclaré James après le match 1, selon l’Associated Press. «Nous avons beaucoup de travail à faire. … C’est dans les livres. Nous sommes ravis de ce jeu. Demain, nous nous préparons pour le match 2, et je vois comment nous pouvons nous améliorer. »

Et malgré le fait que LeBron passe 4 pour 5 sur les 3 du match 1, ou peut-être à cause de cela, quiconque garde James quand il est loin du ballon est dur dans la peinture. Mais quelques jeux plus tard, James fait payer les Mavs pour cette couverture hors-balle.

Doris Burke nous donne une mise à jour sur Dirk Nowitzki essayant diverses attelles la nuit avant le match 2 avec son légendaire entraîneur de tir Holder Geschwinder. De plus, Rolando Blackmon est sur le banc des Mavs, provoquant une énergie MAJEURE de certains gars de Mike Breen. Bosh va travailler sur Peja et sa course 10-1 Heat. Puis LeBron s’envole pour un autre slam emphatique sur un rebond, rappelant les slams qu’il a dû clore le match 1. Puis LeBron frappe un autre gros 3 points. Cette série donne l’impression que c’est son temps. Mais les Mavs restent là, à égalité à 28 après le premier quart

Le Heat semble dominant, mais les Mav font juste leur travail dans tous les sens, contrairement au Heat. James intensifie avec un And-1 pour faire avancer les fans, mais il ne peut pas effectuer le lancer franc. The Heat obtient un autre arrêt, un appel de 24 secondes sur Dallas. Ensuite, un pointeur de 3 points de Wade le lie à 51 avec moins de 30 secondes à gauche pour couronner une autre manche de 9-0 Heat entrant dans la mi-temps. Wade est le meilleur marqueur du Heat ce soir alors qu’il a terminé avec 36 points.

C’est le troisième trimestre et le Heat mène 66-61 et les Mav se tournent vers… Brian Cardinal! Il a joué 7 minutes jusqu’à présent cet après-saison et ne fait pas grand cas de ce match, mais il sera important plus tard. Pendant ce temps, Mike Bibby vient de frapper son 4ème 3 points! Son meilleur match des séries éliminatoires et il arrive à un moment crucial alors qu’il a terminé avec 14 points. C’est 69-61 Heat. Un sauteur Dirk sur un Udonis Haslem tombé donne plus de vie aux Mavs.

Une astuce Chandler fait 71-67. Les leçons de Brandon Roy demeurent, même si Dirk a une fiche de 6 pour 15. Puis LeBron arrive avec un autre chelem, poussant le Heat à une avance de 75-71 avant le 4e. Un abandon de Chalmers pousse le score à 79-73, cependant, et peut-être que le Heat peut casser ce match? Un dunk de Bosh fait 83-73, Dirk le retourne alors que sa terrible nuit continue. Un corner de 3 points de Wade lui fait 88-73 avec 7:14 à gauche pour terminer une course de 13-0. Mike Breen a l’impression que ce jeu est terminé et que les pauvres Mavs ne peuvent rien faire contre le puissant Heat.

Environ cinq minutes avant cela, je me suis finalement rendu dans ma chambre en Espagne à 6 heures du matin et j’ai lancé First Row Sports. Je ne pense même pas avoir pris une douche juste après être allé au bar avec des amis, mais je voulais regarder la fin du match.

Les Mavs ont entamé le quart en ratant 10 de leurs 11 premiers tirs et en commettant cinq revirements. Le chronomètre est tombé à 6h21 avant que Jason Terry ne brise le sort Mavs pour le porter à 88-75. Comme le souligne Van Gundy, les Mavs ont également fait leur grand retour contre Oklahoma City seulement 10 jours plus tôt, revenant d’une avance de 15 points pour forcer les prolongations et finalement remporter le quatrième match de la finale de la Conférence Ouest.

À cette époque, c’était le plus grand retour de l’histoire de la NBA. Les pistes de 15 points ne sont pas intimidantes en 2020, mais ce que les Mav faisaient en 2011 était quelque chose que la ligue n’avait pas encore vu. Ils devraient répéter cet exploit. Non seulement ils l’ont répété, mais ils l’ont aussi fait mieux.

Les Heat ont du mal à marquer parce que les Mav prennent enfin soin du ballon, ne laissant pas LeBron et Wade entrer en transition. Un coureur de Marion réussit 88-81 et les Mavs sont à mi-chemin en deux minutes. Jason Kidd réussit ensuite un 3 sur la passe décisive de Dirk. LeBron ne peut pas dépasser Marion et se contente d’un coup de milieu de gamme qui cloche. Ensuite, Jason Terry frappe un sauteur prolongé sur la ligne des lancers francs, continuant de stimuler cette course. Ensuite, Bosh le dribble hors des limites. Dirk de 20 pieds. C’est 90-88. La foule de Miami essaie de les vouloir mais leurs acclamations sont plus prudentes qu’énergiques. Ils savent que cela se dérobe.

Un blocage de LeBron sur Dirk leur donne un peu de vie mais leur attaque n’a pas assez de vitesse. Ils continuent de s’enliser tout en regardant Wade et James tirer sur des cavaliers. Les Mav ont un mur autour de la peinture et la chaleur ne peut pas passer. Ils obtiennent quelques secondes sur la même possession grâce à la hâte de Bosh et Haslem, mais cela conduit à une balle lâche et, soit les esprits ou les corps de la chaleur étaient trop fatigués pour revenir en transition, Dirk obtient son plus facile regard de la nuit pour égaliser à 90. La foule rauque de Heat est tellement morte que même une bosse de bons Péruviens ne les ferait avancer.

Wade rate un 3, un autre bien sans pénétration. Et puis le coup de grâce de Dirk, un 3 points pour le faire 93-90. Miami n’est plus une maison des horreurs pour les Allemands. Mais ensuite, Mario Chalmers, qui a les pierres pour frapper de gros coups comme en témoigne son vainqueur du championnat national 2008, répond Dirk! Jason Terry l’a quitté trop tôt et LeBron l’expose. 93-93! L’Alaska, dans ce cas, est un formidable remplaçant pour le Péruvien.

Il reste 24,5 secondes. Les Mav peuvent prendre le dernier coup. Jason Kidd exécute le chronomètre pour aller à leur animal de compagnie pendant cette course: Jason Terry sélectionne Dirk afin que Dirk puisse faire bouger le ballon contre Chris B. Dirk utilise la menace de son tir pour hésiter, simuler le revirement et conduire à la jante avec moins de quatre secondes pour jouer car la chaleur n’a pas de temps mort. Wade manque un pointeur en cours d’exécution et les Mavs ont plafonné le retour.

Dirk, après une nuit affreuse, marque les 9 derniers points pour terminer avec 24 points et pour tous les grands matchs, les Heat ont fait exploser un match qu’ils auraient dû avoir. LeBron a pêché avec 20 points, huit rebonds et quatre passes, mais a été éclipsé cette nuit par Wade. Le récit est de retour. La chaleur ne peut pas finir. Wade et LeBron ne travaillent pas ensemble. Et maintenant, la série se tourne vers Dallas, où les Mav peuvent prendre pleinement leur élan dans une série où ils sont les outsiders.

