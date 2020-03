Match 3, finales NBA 2007

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2007

Match 2, finales NBA 2007

Alors que nous passons à une foule bruyante de Cleveland accueillant leur premier match de la finale de la NBA, Tim Duncan remporte le pourboire d’ouverture. Si j’avais eu l’argent à l’époque et un bookmaker, j’aurais certainement fait des paris de type Uncut Gems en commençant par Duncan remportant le pourboire, les points, les rebonds et les blocs, les Spurs couvrant la propagation. J’aurais probablement aussi perdu parce que ces matchs étaient hilarants à faible score. Les parieurs avaient également une tonne de respect pour LeBron et les Cavs à ce moment-là, tout en ne respectant peut-être pas assez les Spurs. Selon les records de Vegas Insider, les Spurs n’étaient jamais plus qu’un favori de 7,5 points lors des finales et dans ce jeu, les Cavs sont en fait des favoris d’un point.

Les Cavs venaient de passer la majorité de leur dernière série à bouleverser les bouleversements après les Pistons, donc le respect avait été mérité. Et les fans étaient toujours comme ça. Boobie Gibson commence dans le match 3 alors que Larry Hughes a terminé pour la série en raison de son fascia plantaire. Peut-être que cela a rendu les fans plus passionnés.

Pourtant, Cleveland joue beaucoup mieux et ils ont plusieurs pistes tôt. Ils ont ensuite coupé une interview avec LeBron sur ce que son étreinte avec Illgauskas après avoir fait la finale signifiait. Ilgauskas a été le «premier gars à l’accueillir» quand il a été repêché et il savait aussi combien Big Z a traversé les chirurgies du pied et les «15 ou 17 saisons gagnantes». C’est vraiment dommage que Z ait dû faire sa première apparition en finale contre cette version incroyable de Tim Duncan. «Je ne peux qu’imaginer ce qui se passait dans sa tête pendant toutes ces périodes et pour finalement gagner, je peux simplement comprendre ce que cela pouvait ressentir pour lui en tant qu’individu. Z avait 12 points, 18 rebonds et un bloc en 32 minutes. Il a fait sa part aussi difficile d’un match qu’il avait contre Duncan.

Une grande partie de ce travail était sur le verre offensif, et les Cavs ont sept rebonds offensifs en moins de huit minutes. Je suppose que c’était toujours un moyen de battre les Spurs. Criez à Chris Bosh. Criez au OKC Thunder 2016. Cleveland a une fiche de 13-9, sa plus grande avance du match. Ensuite, Bruce Bowen frappe un corner 3, pendant ce temps, les Cavs n’ont pas encore frappé un 3, coupant l’avance 13-12. 3 se révèle être beaucoup plus grand que 2. Dans la nuit, cela se révélera être vrai plusieurs fois avec les Spurs surpassant les Cavs 30-9 de la ligne des 3 points. Pourtant, Cleveland détient une avance à la fin du trimestre pour la première fois en neuf trimestres.

Ils tournent des photos de célébrités à Cleveland, mettant en vedette ce que Breen appelle le “tir obligatoire d’Eva Longoria”. Essayait-il de nous parler de la conspiration MVP des Tony Parker Finals avant que cela ne se produise? Ils ont également montré Jim Brown, Peyton Manning en train de manger un hot-dog et le futur choix numéro 1 en 2007, Greg Oden! Je suis aussi maintenant obligé de dire que les Blazers Oden-Brandon Roy-LaMarcus Aldridge sont allés 51-25 lorsqu’ils étaient en bonne santé. C’est un pourcentage de victoires de 67%. Quelle équipe ils étaient quand ils étaient. Quoi qu’il en soit, retour aux équipes actuellement en finale.

Les Cavs commencent le 2e quart-temps avec le look de petite balle qui les a fait revenir au 4e quart-temps du match 2. Boobie, Damon Jones, Donyell Marshall, Varejao et LeBron. Les Cavs décident également de lancer un blitz sur Ginobili après que Manu ait perdu 25 dans le match 2, mais cela entraîne une faute sur les Cavs. Marshall ramasse une faute et l’expérience de la petite balle dure exactement 38 secondes de temps de jeu. S’il y a une chose qui me contrarie avec Mike Brown dans cette série, c’est d’abandonner ses plans trop tôt.

Eric Snow obtient plus de minutes, ce qui aide et les Cavs ont en fait un meneur pour donner à LeBron la passe post-entrée dont il a besoin. LeBron est à nouveau dans le poste et renverse Bowen, mais la triple équipe vient et LeBron passe à Big Z pour le dunk. Les Cavs étaient en hausse de 7 avant que le problème des fautes ne frappe à nouveau alors que LeBron ramasse sa 3e faute au milieu du 3e. Cleveland pousse son avance à 8 brièvement avec LeBron sur le banc, mais c’est duper l’or.

A Brent Barry corner 3-pointer fait taire la foule pour réduire l’avance à 5. Quelques possessions plus tard, Robert Horry frappe un autre 3-pointer pour faire 38-all. Après tout ce que les Cavs ont fait, poussant leur avance à 8, pendant que Duncan n’était pas sur le terrain. Tony Parker ajoute l’insulte à la blessure avec un flotteur de conduite pour mener 40-38.

De plus, je me surprends à regarder Fabricio Oberto plus que je ne le pensais. Il marche dans les espaces vides autour des étoiles des Spurs comme un milieu de terrain d’élite dans le football, trouvant des poches pour déployer ses passes intelligentes, ses mains douces et son bon pull de milieu de gamme. Je suis définitivement un Oberto Guy. Se protéger contre LeBron, revenir, récupérer la planche défensive. Ce gars règne. De plus, ce match est de 48-48 avec 3:30 à jouer au 3e quart-temps. Ce n’est pas aussi bon score que le match 2.

Pendant ce temps, Boobie Gibson est finalement devenu froid, mettant Snow dans le jeu pour cette étape cruciale alors que Cleveland est à nouveau en mode brouillé pour revenir. Tony Parker frappe alors un milieu de gamme sur une double équipe et c’est de l’argent. LeBron conduit la voie à la recherche d’un contact et il n’est pas appelé. Ensuite, Micheal Finley frappe un autre 3 points, repoussant l’avance des Spurs à 10. Mais les Cavs n’en sont jamais complètement sortis.

Après quelques paniers de Cavs, le score est bloqué à 67-63 alors que les deux équipes échangent des biens vides. Finalement, c’est les Spurs de 69-67 et LeBron a 10 de ses 25 points, un sommet dans le 4e. Il était encore meilleur dans le match 3 qu’il ne l’était dans le match 2. Mais Tony Parker frappe un rare pull-up 3, puis vous l’avez deviné à Eva, puis Sasha répond avec une aide de Snow créée par le lecteur de LeBron. Peut-être qu’Eric Snow aurait dû commencer tout ce temps? Maintenant un vol des Cavs sur Parker, il y a encore Snow. Ensuite, les Cavs ne dépassent pas le délai d’expiration, ce qui est standard de nos jours mais choque les diffuseurs. Après que le premier entraînement de LeBron ne soit allé nulle part, il donne le ballon à Varejao, avec beaucoup de temps restant, plutôt que de ramener le ballon à LeBron, essaie de conduire sur Duncan et manque une superposition mal avisée. Les Cavs n’ont pas appelé le temps mort pour ramener le ballon à LeBron. Semble familier?

Après que les Cavs ont joué le jeu des lancers francs et que les deux équipes ont appelé les temps morts, Cleveland a retranché le ballon par 3. Damon Jones a enfoncé le ballon dans la direction de LeBron, qui court de Bruce Bowen, essayant clairement de l’encrasser pour empêcher un éventuel tir à égalité. . Mais ils n’appellent pas la faute, sur le sol ou autrement. LeBron tire le coup mais il manque tout simplement. Jeff Van Gundy convient avec LeBron que cela aurait dû être une faute de tir, mais c’est tout. 3-0 Spurs. Rendez-vous demain pour le match 4 alors que les Cavs cherchent à conjurer l’élimination.

