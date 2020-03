Match 3, finales NBA 2011

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Alors que nous reprenons le match 2, les Miami Heat font face à leur dernier effondrement au cours d’une saison où les effondrements de fin de partie sont devenus un talon d’Achille largement discuté. Avec les sauteurs de LeBron et Wade au 4e quart, ce récit n’a fait que s’intensifier alors que des questions demeuraient sur la question de savoir si les deux stars, qui se sont combinées pour des matchs marquants tout au long de la saison et des tronçons dominants de basket-ball, pourraient le faire lorsque le match est en jeu. dans les derniers instants.

Quoi que LeBron ou le Heat disaient après le match, le contraire n’a guère calmé la perception. Et c’est avec cela que le Heat est allé à Dallas pour le match 3, où les Mavericks ont de l’élan et maintenant, un avantage à domicile.

Bibby reprend là où il s’était arrêté dans le match 2, frappant un 3 points sur une passe décisive de LeBron pour commencer le score. Au début du match, les Mavs prennent une avance de 9-7 et Jason Kidd commence à refuser le ballon à Mike Bibby. Et c’est là que je vois instantanément une différence entre le LeBron de 2011 et le LeBron de 2018, sans parler de 2020. LeBron relève le ballon et attend que des choses se développent qui dépendent de tout le monde, alors que le LeBron d’aujourd’hui a bien plus confiance à déplacer tout le monde sur le terrain comme une pièce d’échecs.

Chris Bosh vient de se faire frapper au visage mais il est déjà de retour sur le terrain alors que les Mavs menaient 14-9. Bosh est à la maison dans cette série, jouant dans sa ville natale de Dallas, donc rien ne va l’empêcher de jouer alors qu’il prépare une passe décisive pour Wade, qui vient de terminer une soirée de 36 points dans le match 2. Wade serait à nouveau le meilleur joueur de la chaleur, terminant le match 3 avec un total de 29 points. LeBron obtient son premier seau, un dunk à deux mains, à mi-chemin du 1er quart et les Heat l’ont à 14-13.

Les Heat vont à Wade dans le poste, car ils continuent de compter cette expérience de finale pour mener l’offensive. Une double équipe difficile arrive et quand c’est le cas, Wade donne un coup de pied à LeBron, qui a détruit la clôture. LeBron a créé beaucoup chaque fois que les Mavs ont envoyé une double équipe. Il a terminé avec 17 points, ce qui était du bas de ce qu’il était censé faire, mais il a récolté neuf passes.

Les Mav devaient se méfier de donner à LeBron tout type de pli dans leur mur qu’il pourrait exploiter. Ensuite, James a un autre de ses dunks incroyables, postérisant Ian Mahinmi. La course de chaleur se poursuit alors que Mario Chalmers frappe un 3-pointeur au buzzer pour terminer une course de 14-4.

Les Mavs ont Roddy Beaubois sur le banc. Bravo à Roddy Buckets! Pendant ce temps, les Heat sont en hausse de 12 sur la route dans un grand spot. Une grande raison est que la chaleur détruit les Mav dans la peinture. Mais les Mavs s’en tiennent à eux car ils ont tous les éliminatoires, avec Dirk Nowitzki obtenant un vol qui mène à son propre And-1. Cependant, Wade se remet du chiffre d’affaires pour se relâcher pendant la transition alors que Heat marque des seaux consécutifs. Wade fait presque tout. Il a juste surpassé Dirk pour le rebond offensif, puis skie pour contester un Jason Terry 3 à l’autre bout. C’est Flash. Peu importe où se situe l’action, Wade apparaît.

Avec le départ de Wade, les Mav vont dans une zone et peu importe que Wade frappe un cavalier pour atteindre 15 points. Puis Wade bloque un pull Jason Terry et le termine avec un dunk. C’est sa nuit. D’un autre côté, LeBron joue très bien le rôle de n ° 2 mais ne joue pas tout à fait au niveau d’un n ° 1. Le Heat mène à deux chiffres plusieurs fois grâce à Wade et James, mais Wade est le moteur de celui-ci, menant Miami à une avance de 47-42 à la mi-temps.

Les Heat s’élancent vers une séquence de 6-0 pour pousser leur avance à 11 au début de la 2e mi-temps. Mais les Mavericks reviennent sur le plan physique en défense et ralentissent le match de transition de Heat pour égaliser à 57 avec 4 minutes à jouer dans le 3e quart-temps. Jason Terry frappe un cavalier pour donner aux Mavs leur première avance depuis le premier quart à 59-58, mais LeBron répond à cela avec un pointeur à 3 points pour atteindre 61-59.

Un abandon de Haslem a permis au Heat de prendre une avance de 67-64 avant le quatrième quart. Puis, après que LeBron ait entamé le 4e quart avec un vol et un dunk, quelqu’un renverse sa boisson en révoltant à Dallas. C’est maintenant trois matchs sur trois en finale de 2011 avec un arrêt lié aux cocktails renversés. Ne doutez jamais de la capacité de la foule à Dallas et Miami à jeter quelques verres mélangés. À ma connaissance, aucune autre finale NBA n’avait un tel ratio. L’arrêt nous donne également une photo hilarante de LeBron assis sous le poteau de basket-ball.

Un Dirk 3-pointeur égalise le match à 70, ce qui attire la foule de Dallas. Mais LeBron met en place le Bosh originaire de Dallas pour un slam pour les calmer immédiatement. Mais l’indice de chaos de ce jeu augmente. Les Mav sont plus durs sur la défensive et l’énergie du Heat, dirigée par Wade, reste maniaque. Mais Dirk égalise le match à 84 sur une coupe arrière alors que l’attaque de stand-and-watch pour le Heat cesse de fonctionner lorsque les chiffres d’affaires cessent de venir. Comme c’était le cas aux Jeux 1 et 2, si les Mav peuvent prendre soin du ballon, ils peuvent gagner. Dirk a également marqué 10 matchs de suite. Mais il y a encore Wade, là où il avait remporté son premier championnat NBA près de cinq ans auparavant. Dirk revient avec un pull à égalité pour faire 86-86. Shawn Marion étouffe LeBron quelques jeux plus tard, mais les Mav ne parviennent pas à profiter de l’autre bout. Ensuite, LeBron est capable de trouver un Bosh ouvert pour un sauteur de milieu de gamme après que les Mav ont forcé le ballon des mains de Wade pour le faire 88-86. Ensuite, LeBron a la chance de geler le jeu avec un 3-pointeur catch-and-shoot dans une course mais ça ne marche pas.

Cela donne aux Mavs 4,4 secondes pour essayer de nouer ou de gagner le match. Dirk jette un œil à un sauteur fadeaway mais ça ne marche pas et le Heat s’est échappé avec une victoire de 2-1 en série grâce à un énorme match de Wade et un coup d’embrayage de Bosh sur l’aide de LeBron. Les Big 3 gagnent et vivent pendant un certain temps sans parler de leurs difficultés en fin de partie. Mais les Mavs n’étaient qu’à un coup et ont de nombreuses raisons de croire qu’ils n’ont pas fait de leur mieux dans le match 3. Pendant ce temps, comment LeBron et le Heat réagiront-ils à leur place dans la série après avoir échoué à étendre leur avance dans le match 2?

