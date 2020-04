Match 3, finales NBA 2012

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2012: Westbrook et Durant reviennent en tête pour prendre 1-0 d’avance sur Heat.

Match 2, finales NBA 2012: LeBron applique les leçons qu’il a apprises des Spurs en 2007 lors d’une victoire sur la route contre le Thunder.

Les Heat sont de retour sur leur terrain pour la finale de la NBA pour la première fois depuis que Jason Terry, Dirk Nowitzki et les Mavs les ont engloutis dans les flammes. Les Heat, maintenant dans une position favorable pour voler l’avantage du terrain avec une victoire au match 2, cherchent à garder leur nouveau contrôle sur la série. Éviteraient-ils le même sort que les Mavs, perdant le match 3 pour mettre en place un match 4 incontournable?

Les deux premiers matchs de la finale 2012 ont été caractérisés par un athlétisme et une défense incroyables des deux côtés, Miami commençant souvent mieux. Dans le match 1, Durant a battu LeBron mais dans le match 2, c’est LeBron qui a fait les jeux clés, tout en obtenant un bien meilleur match de Wade. Non seulement cela, le match 2 a été la première défaite à domicile de Thunder tout au long des séries.

Le jeu de Westbrook et son mauvais tir dans le match 2 sont devenus un sujet douloureux pour le Thunder, selon Mike Breen, car Westbrook ne parvient pas à faire des paniers sur deux premiers disques. C’est la suite d’une histoire qui mènera finalement Durant à partir pour les Golden State Warriors quatre ans plus tard. Ensuite, Westbrook frappe un cavalier fadeaway sur deux gars. Il ne va pas changer.

Harden, qui a été spectaculaire pour OKC dans le match 2, essaie de frapper un buzzer-batteur mais il ne reçoit pas la faute et Miami entre dans le 2ème quart-temps 26-20, avec une majorité de leurs tirs entrant dans la peinture. C’était un signe malheureux des choses à venir pour Harden dans les derniers matchs de cette série, en particulier celle-ci, car il finirait 2 pour 10 sur le terrain avec seulement 9 points.

Cependant, au cours du deuxième trimestre, les Thunder sont en mesure de corréler l’action un peu plus sous leur contrôle. Puis Durant a un retournement tournant sur Wade et un retard de croissance de James pour l’attacher à 31. Et juste au moment où il semble que le Thunder prendra la tête, un vol de Chalmers mène à une superposition de chaleur ouverte pour briser une sécheresse de 4 minutes . OKC prend les devants à 36-35 avant un arrêt inverse de Wade sur une passe de James. Mais les grands jeux de cette série s’arrêtent rarement alors que Durant frappe un œil mort à 3 points droit sur le visage de LeBron, une préfiguration étrange du tir qui gagnerait la finale de la NBA pour les Golden State Warriors quelques années plus tard.

Mais Durant, un peu comme LeBron en 2007, a encore un long chemin à parcourir avant de terminer le tableau complet. Cela tient en partie au fait que LeBron a beaucoup plus d’aide à sa disposition cette année.

Entrez à nouveau Shane Battier, le seul agent libre signant une note pour Miami après la défaite contre Dallas, frappant un pointeur à 3 pour égaliser le match à 41 de la passe de balle de LeBron. Puis il en frappe quelques autres plus tard. Il n’est pas étonnant que Battier fasse probablement partie de l’organisation Heat pour la vie. Mais alors Westbrook frappe un arbre pour répondre à Batttier et le faire 47-46. Ces jeux sont passionnants pour pratiquement chaque seconde et franchement, je m’amuse plus à regarder cette série que celle de 2011, aussi formidable que Dallas a joué. Tout d’abord, LeBron joue à un niveau supérieur et franchement, Durant et Westbrook font des choses incroyables presque tous les autres jeux. Tout le monde parle de 2013 et 2011, mais on parle rarement de 2012. Je sais que cette opinion n’est pas très populaire auprès des experts du basket-ball, mais la série 2012 est vraiment sous-estimée en termes de valeur de divertissement et ça craint vraiment de ne l’avoir qu’une seule fois.

Peut-être que nous devons en parler davantage et puisque LeBron et Durant ne se rencontrent plus jusqu’à ce que Durant soit sur les Warriors en 2017 et 2018, c’est le bon moment. Si OKC ferme les Warriors, ils obtiendront peut-être une autre série classique contre LeBron et cette fois KD pourrait être le gagnant incontesté de la franchise qui l’a rédigé plutôt que la pièce mercenaire pour obtenir les puissants Warriors au-dessus. Durant dit qu’il aurait rejoint Golden State quoi qu’il arrive, mais même pas il peut vraiment savoir comment tout se sentirait si les choses avaient éclaté différemment. Nous n’avons pas la chance de vivre dans cette chronologie. Si Klay Thompson ne prend pas feu dans le match 6 et si Durant et Westbrook ne s’implosent pas offensivement dans les trois derniers matchs. Mais bien sûr, cela ne s’est jamais produit et nous pouvons discuter de la raison pour laquelle nous arriverons à la finale de 2016.

En 2012, les Thunder ont une fiche de 56-51 et semblent être dans une position décente pour au moins garantir un match de plus à la méga-église / arène d’OKC. Un autre chiffre d’affaires de LeBron conduit à un dunk Durant et il passe à 58-51. Puis Durant marque à nouveau pour atteindre le score de 60-51. Ibaka et Durant se combinent pour un bloc sur Chalmers et maintenant le SSPT de l’année dernière à Miami commence à s’installer.

La foule murmure d’inquiétude jusqu’à ce que M. Heat lui-même, Wade, obtienne un vol et un dunk facile pour ralentir la vague de Thunder. Wade, un véritable artisan de la griffe, à tel point qu’il lui a valu le titre de MVP de la finale de 2006, oblige Durant à ramasser sa 4e faute avec 5:41 à gauche et le Thunder par 6. Brooks ne fait pas assez confiance à son jeune superstar pour jouer sans faute. Il est facile d’oublier que c’était aussi sa première finale. Même après que Durant ait joué une grande partie du 4e quart-temps du match 2 avec 5 fautes, Brooks choisit de le faire asseoir pendant près de six minutes consécutives d’action. Avec un Westbrook froid prenant le dessus sur l’offensive et Harden ayant une nuit qu’il préfère oublier, Durant met à contrecœur sa chemise de tir. D’une certaine manière, il semble que Brooks soit sur le point d’être sauvé alors que Derek Fisher tire une faute sur un pointeur à 3 points et le jeu à 4 points donne au Thunder une avance de 64-54. Heureusement pour la chaleur, le renflouement de Fisher ne serait que de l’or fou.

Un panier de LeBron, puis Battier tirant une faute de 3 points pour ramener l’avance à 6. Les Heat jouent loin de Westbrook lorsque Harden a le ballon, dans l’espoir de le transformer en tireur d’élite et il les oblige. Ensuite, Fisher redonne les points qu’il a fournis à nouveau en frappant James Jones sur un corner de 3 points juste après que Battier a été fautif. Et avec deux trajets sur la ligne de faute, l’avance du Thunder est passée de 9 à 3. Quelques jeux plus tard, LeBron frappe un 3 points avec une minute à gauche alors que le Thunder ferme le 4e quart avec seulement Harden sur le terrain à la fin de Miami. avec LeBron et Wade. Le résultat, après avoir traîné à deux chiffres, est une avance de 69-67 à Miami avec Harden et Westbrook regardant les trois dernières minutes et Durant presque les six dernières. Pour les fans de Thunder, cela doit être l’une des séquences qu’ils souhaitent pouvoir récupérer. Puis Haslem écrase un lecteur Derek Fisher dans l’oubli.

De plus, le «Ref You Suck Chant» a-t-il commencé en 2012? C’est omniprésent dans les arènes de la NBA maintenant en 2020, mais la curiosité de Mike Breen pour “un autre chant anti-ref”, donne l’impression que la nouveauté n’a pas encore disparu par ces finales de la NBA. Une partie de la raison pour laquelle les fans de Heat sont contrariés est que OKC est de retour dans le match. Un rare bon moment dans ce match pour James Harden donne au Thunder leur première avance au 4e quart. Fisher a ensuite pris un pull-up 3 en transition et a été autorisé à rester dans le jeu, pour des raisons que je ne comprends pas, à part “il a joué avec Kobe”.

Un abandon au volant de Wade d’un double écran de James et Bosh lui donne un jeu de 3 points pour donner à Miami une avance de 81-77 avec moins de cinq minutes à jouer. Ensuite, une mauvaise passe Harden mène à la possession de chaleur. Quelques jeux plus tard, LeBron tire la 5ème faute de Durant sur un jeu de 3 points alors que Durant est en retard pour tirer la charge. Miami a une avance de 84-77 et OKC appelle le temps avec 3:44 à faire. Le Thunder recule cependant, réduisant l’avance à 86-83 avec moins de deux minutes à jouer, les Heat étant bien trop lâches avec le ballon. Ensuite, un sauteur de Westbrook en fait un jeu à 1 point.

Un couple de lancers francs de Bosh fait 88-85 avec 1:19 à gauche. Les Heat sont diligents en essayant de doubler l’équipe Durant et même si Durant tire un coup, ce n’est pas facile. Environ une minute s’écoule avant que LeBron ne divise une paire de lancers francs, ce qui donne à OKC le ballon en arrière avec 13,9 secondes restantes de 4. Le rallye du Thunder se termine par un gémissement tandis que Sefolosha lance le ballon directement à Wade, scellant efficacement le jeu.

Pour la deuxième saison consécutive, les Heat ont une avance de 2-1. Mais maintenant, le défi ne sera pas de redonner l’avance, ce qu’ils ont fait l’an dernier à Dallas.

