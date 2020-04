Match 4, finale NBA 2012

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2007: premier match de la finale de LeBron.

Match 2, finales NBA 2007: LeBron rebondit mais tombe 0-2.

Match 3, finales NBA 2007: LeBron obtient le dernier tir mais il ne passe pas.

Match 4, finales NBA 2007: Rester à la maison.

Match 1, finales NBA 2011: première victoire de LeBron en finale.

Match 2, finales NBA 2011: coup de chaleur, avance de 15 points au quatrième trimestre.

Match 3, finales NBA 2011: le vainqueur du match de Bosh aide à porter Heat 2-1.

Match 4, finales NBA 2011: LeBron a perdu 8 points en finale.

Match 5, finales NBA 2011: LeBron rebondit, mais Mavs éteint les lumières.

Match 6, finales NBA 2011: Jason Terry et les Mav brûlent la chaleur à Miami.

Match 1, finales NBA 2012: Westbrook et Durant reviennent en tête pour prendre 1-0 d’avance sur Heat.

Match 2, finales NBA 2012: LeBron applique les leçons qu’il a apprises des Spurs en 2007 lors d’une victoire sur la route contre le Thunder.

Match 3, finales NBA 2012: Miami échappe à un rallye tardif de Durant pour monter 2-1.

Les Heat ont une avance de 2-1 pour la deuxième finale de la NBA de suite, mais cette fois, ils ont leurs deux prochains matchs à domicile plutôt que sur la route. De plus, après que Wade ait commencé la série sur Kevin Durant, avec LeBron sentant le kill, il reprend Durant dès le début du jeu plutôt que d’attendre le moment critique. Et avec LeBron sur KD, essayant de ralentir le jeu incroyablement efficace de Durant au cours des trois premiers matchs, le fardeau de ce jeu de créer incombera à Russell Westbrook.

Maintenant, nous devons également noter que LeBron a relevé le défi de protéger Durant plus étroitement depuis le début après que Serge Ibaka a suggéré qu’il ne pouvait pas défendre Durant pendant 48 minutes, comme le montre l’équipe ESPN à l’écran. Westbrook a été de haut en bas, devenant un point de controverse dans la série. Mais cette controverse culminera dans le match 4 avec le meilleur match de sa carrière. Il a eu d’énormes jeux dans le match 1 pour gagner ce match et de gros matchs dans le tronçon du match 2 pour donner au Thunder une chance de gagner celui-là aussi. Dans le match 4, il mène le Thunder à un départ rapide de 13-3, ce qui fait que peu importe ce que LeBron fait sur Durant au début.

Presque immédiatement, le Heat force un vol et entre en transition pour un slam dunk LeBron, le jeu de signature de cette époque. Ce qui était une avance de 10 points est tombé à cinq, mais ce confort ne dure pas longtemps. Après être venu pour Ibaka, Nick Collison se transforme en quelques minutes majeures de l’énergie avec six points et six passes décisives. L’énergie de Westbrook les a rythmés et maintenant Harden et Durant commencent à chauffer. Presque tout ce que le Thunder obtient arrive sur la jante car la chaleur ne peut pas prendre soin du ballon. L’avance monte à 33-16 avant qu’un Mario Chalmers à 3 points sur une passe décisive de LeBron ne coupe l’avance à 14 avant le deuxième quart. Si les Heat vont avoir une avance de 3-1, ils vont revenir d’un déficit de 17 points.

Après que le Heat se soit arrêté contre la deuxième unité du Thunder pour commencer le quart, Derek Fisher décide de laisser Norris Cole grand ouvert à la double équipe LeBron dans le poste et LeBron trouve un Cole grand ouvert, qui le renverse. Combiné avec le 3-pointeur de Chalmers, les Heat sont sur une petite course de 6-0, avec LeBron fait 8-0 après un arrêt de conduite. Puis hors du temps mort, James Jones frappe un triple. Course de 11-0, mène à six. The Heat montre une fois de plus la leçon qu’ils ont apprise lors des finales NBA de l’année dernière. Plutôt que d’être épuisé par le tir à 3 points, les Heat l’adoptent et les maintiennent proches dans un jeu dans lequel ils ont surtout mal joué offensivement. Une autre grande raison pour laquelle les Heat sont de retour dans le jeu est que Cole mange Derek Déjeuner du pêcheur. Ce n’est plus la NBA de Kobe, mais les Thunder sont toujours dans ce puits sec.

Le Heat a joué contre le Thunder pendant tout le trimestre, mais n’a pas encore pris les devants. James Jones, qui est dans le match pour son tir à 3 points, doit prendre Westbrook sur un interrupteur et c’est une scène cruelle. Jamais un croisement n’a rendu mes genoux si douloureux. Pourtant, parce que Jones fournit un tir à 3 points et que Spoelstra roule avec la main chaude. Westbrook arrive avec un slam de suivi pour garder le Thunder par 3 alors qu’il déchaîne une performance inspirée. Le Thunder conserve une avance de 49-46 à la mi-temps.

Wade lui-même a même déclaré que lors de ses dernières saisons à Miami, il était en meilleure santé et se sentait mieux que lui lors des Heatles Era de quatre voyages consécutifs en finale de la NBA. Quand vous voyez les coups qu’il a pris et ce qu’il a joué, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. La grandeur des finales de Wade en 2006 en tant que meilleur joueur du Heat est souvent évoquée, mais son dévouement à donner à LeBron une option agressive n ° 2, quelles que soient les circonstances, était vital pour le Heat. Dans ce jeu, il passe d’un deuxième homme gimpy au héros final du jeu tout en un. Chaque saison de la NBA est une guerre d’usure, que ce soit en 2012 ou 2019, et Wade se bat comme un enfer.

Avec James Harden sur la ligne des lancers francs au troisième trimestre, l’équipe ESPN concentre ensuite sa caméra sur Sam Presti. Nous ne sommes qu’à quelques mois de Presti faisant un échange qui changerait le Thunder pour toujours, envoyant Harden à Houston pour Kevin Martin et un choix de première ronde qui devint finalement Steven Adams. Alors qu’Adams était la pièce maîtresse d’une équipe de Thunder qui a poussé les Warriors 73 victoires à un match 7, l’imagination de ce qui se passerait s’ils avaient gardé Harden est impossible à échapper, en particulier lors d’une nouvelle surveillance. Wade obtient quelques lancers francs pour pousser l’avance des Heat à 68-64, leur plus grande avance du match à ce point. Ensuite, un Battier 3-pointeur fait 71-66. Après deux premiers matchs enflammés, Battier a été relativement silencieux dans le match 3 et pendant une grande partie du match 4 jusqu’à ce triple. Mais même quand il ne faisait pas beaucoup de tirs, les actifs incorporels de Battier sauveraient le Heat plus d’une fois.

L’énergie de Westbrook et les tirs chauds de Durant ne suffisent pas à suivre le rythme d’une machine moderne avec laquelle Heat travaille, se nourrissant du jeu intérieur de Wade et James pour générer des tirs de qualité sur la jante et sur la ligne à 3 points. L’espacement du Thunder, par comparaison, est beaucoup trop primitif et ils n’ont clairement pas appris de perdre également contre Dallas en 2011. Durant à lui seul, Durant n’est pas suffisant pour générer les looks en 3 points dont ils ont besoin, surtout lorsque Harden est froid comme lui.

L’année dernière, le quatrième match a été le pire match de la carrière de LeBron en finale. Dans celui-ci, ce sera peut-être son meilleur match lors de ses trois premières finales de la NBA, en frappant un cavalier sur Durant pour lui donner une ligne 20-8-12 avant le 4e quart. Et ils avaient besoin de LeBron pour intensifier, ainsi que du grand jeu de Wade, parce que Westbrook est possédé. Mais heureusement pour le Heat, tout ce qui possède Westbrook semble avoir enlevé les choses secrètes à James Harden. Harden a briqué deux pointeurs à 3 points au 4e quart-temps, puis Harden a manqué un lay-up quelques jeux plus tard après un vol. Miami 3, James Harden 0.

La fureur de Westbrook est l’une des choses les plus inspirantes de ce jeu et c’est la volonté du Thunder de rester dans ce jeu et de garder ses espoirs de finale en vie. Peut-être plus que quiconque sur le Thunder, Westbrook est conscient de la menace de descendre 3-1. Mais Wade frappe un autre rare 3 points, car sa performance granuleuse crée la séparation dont le Heat a besoin pour résister à ce qui sera un cyclone Westbrook. Cela dégage le jeune Michael Jordan des vibrations des Celtics de 86. Les Thunder sont surpassés, mais Westbrook est là comme un fou, ce qui donne à la chaleur incroyablement athlétique l’impression de jouer à une vitesse plus lente.

Mais attendez une minute! Avec le score 92-90, LeBron a trébuché et est coincé sur le sol. Pour la première fois de sa carrière en finale, nous voyons que LeBron a un grave problème de crampes, un problème qui ferait plus moche la tête en finale dans les saisons à venir. Cela deviendrait l’un des défis physiques les plus difficiles de sa carrière, dans une carrière qui a rarement été assaillie par des blessures.

James est dans le coin avec l’entraîneur de longue date Mike Manias alors qu’il essaie de s’accroupir et de s’étirer. Mais LeBron, après avoir joué son meilleur match de finale, est relégué à un spectateur assis à genoux depuis la ligne de touche. 23 points, 12 passes décisives, neuf rebonds et maintenant des crampes débilitantes qui ont littéralement empêché ses jambes de fonctionner. Pendant ce temps, Durant a égalisé le match à 92 avec moins de cinq minutes à jouer et le drame du retour de LeBron monte. Pouvez-vous imaginer ce que Skip Bayless dira s’ils ne gagnent pas cela? James trébuche ensuite à la table du buteur et regarde Durant donner au Thunder une avance de 94-92. C’est une course de 11-2 et maintenant les mèmes de LeChoke se préparent.

Mais un rare faux pas de Westbrook dans ce jeu, un dribble sur son pied, rend rapidement le ballon au Heat où ils vont chercher et rouler Wade-Bosh. Puis James frappe un pull-up 3, le plus gros tir de sa carrière jusqu’à ce point, pour faire 97-94 sur Sefolosha avec moins de trois minutes à faire. Les jambes de LeBron étant désormais plus compromises que le dos de Wade, Wade relève le défi de garder Durant, ce qui conduit à un vol de chaleur. Wade conduit ensuite la voie et sa nuit héroïque se poursuit. LeBron a joué son meilleur match de finale ce soir et a réussi un énorme tir pour donner une avance au Heat, mais l’héroïsme de Wade de jouer blessé tout au long de la nuit a contribué à donner au Heat la poussée dont il avait besoin lorsque LeBron ne pouvait même pas courir.

Cependant, Westbrook a une dernière course et les crampes de LeBron empirent. Un lay-up fait 99-96 avec 1:40 à gauche. Juwan Howard et Mike Miller doivent aider LeBron à atteindre le banc pendant le temps mort. Et maintenant, il semble que ses jambes spasment. Mancias et un autre entraîneur de Heat essaient de l’aider, mais il est presque convulsé sur le banc et hurle de douleur. C’est tellement mauvais qu’il ne peut littéralement pas être dans le jeu pour une possession cruciale. Mais Mario Chalmers, qui n’a jamais eu peur du grand moment, frappe un énorme lay-up de conduite pour passer à 101-98. Quelques jeux plus tard, lorsque les Heat ont à nouveau le ballon, le Thunder force un échec mais ne peut pas rattraper le rebond alors qu’Udonis Haslem et Harden se retrouvent attachés dans une balle de saut avec 17,3 à jouer. Mais Haslem fait pencher la balle et Battier a parfaitement lu la trajectoire, en suivant la balle et en la faisant basculer sur Chalmers qui a été victime d’une faute. Battier, l’homme qu’ils ont signé après le lock-out, vient encore une fois pour sauver la situation.

LeBron a maintenant appris que vous ne pouvez pas gagner des championnats seuls. Et cette leçon est restée encore plus vraie après avoir joué le plus grand match de sa carrière en finale, pour n’avoir d’autre choix que de compter sur ses coéquipiers pour le boucler. Et maintenant, il n’a plus qu’une victoire de son premier championnat.

.