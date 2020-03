Match 4, finales NBA 2007

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2007

Match 2, finales NBA 2007

Match 3, finales NBA 2007

Les Cavs ont perdu 3-0 et la foule est une fois de plus surexcitée alors qu’elle cherche sa toute première victoire en franchise NBA Finals. Ilgauskas est appelé pour une violation sur la pointe, donnant le ballon aux Spurs. Que feraient les gens Uncut Gems avec celui-là? L’émission montre ensuite que les Cavs n’ont été balayés qu’une seule fois lors des séries éliminatoires, en 1993 contre les Chicago Bulls. Cela se reproduirait en 2018. Je dois le donner à la franchise Cavs, ils ne sont balayés que par des champions.

Je sais que beaucoup de gens aiment décerner des récompenses à des moments de type Heisman, comme Paolo Uggetti à The Ringer. Parker vient d’en avoir un. Il est allé de bout en bout, soufflant par la défense des Cavs et a sorti le ballon du verre JUSTE avant que LeBron ne manque la poursuite. Si seulement Andre Iguodala avait étudié le film du jeu Tony Parker. Et maintenant, un lay-up de Ginobili au volant, ce tandem était sous-estimé, donne aux Spurs une avance de 17-16. Donc, encore une fois, les Cavs jouent au ballon à haute énergie aux deux extrémités, mais sont à la traîne. Peut-être que ma haine Parker est juste la jalousie qu’il était marié à Eva Longoria?

Les Cavs mettent enfin LeBron dans un set avec un peu de mouvement. Eric Snow projette Varejao, qui installe un écran pour LeBron (projetant l’écran!), Sortant d’un premier écran de Marshall. Cela mène à une faute pour Bowen, mais c’est le genre de trucs que les Cavs n’ont pas suffisamment mis en évidence aux Jeux 1, 2 ou 3. C’était trop simple, mais de simples ajustements auraient pu rendre les choses plus intéressantes pour les Cavs infraction. Vous voyez, Mike Brown est bon, il ne savait pas ce qui était bien jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Un Ginobili 3-pointeur fait 30-25 et aussi, LeBron est surveillé sur le banc. Il a une coupure au genou et ça se colle. LeBron revient sous peu et les rebonds offensifs des Cavs continuent. Ils ont été les premiers de la ligue en rebonds offensifs, pas étonnant qu’ils aient fait venir JJ Hickson si peu de temps après! Eric Snow passe en revue Big Z et c’est un match de 32-31. Mais Tony Parker frappe un autre 3 points inhabituel, cette fois du coin. Il en a 13 en première mi-temps, ce sont les moments de Heisman qui vous procurent le MVP de la finale, même si Duncan était le meilleur joueur au sol à chaque match.

Après un panier Drew Gooden, l’émission ABC nous fait savoir que LeBron James vient d’avoir un enfant, son deuxième, Bryce Maximus. Maintenant, Stuart Scott nous dit que LeBron voulait à l’origine le nommer Maximus, à cause du film Gladiator avec Russell Crowe qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2001, mais il a permis que ce soit un deuxième prénom car sa future épouse Savannah aimait le nom Bryce. Il a également eu le premier choix pour nommer leur premier enfant, LeBron James Jr, que vous connaissez aujourd’hui sous le nom de Bronny James.

Les Cavs ont récupéré ce jeu et en ont fait un score de 44-40. ABC montre maintenant un groupe des joueurs que Bruce Bowen a gardés en séries éliminatoires. Allen Iverson, Carmelo Anthony, Steve Nash, Deron Williams et maintenant LeBron James. Honnêtement, un montage assez cool si vous aimiez le basket-ball au milieu des années 2000.

Duncan et Oberto ont juste travaillé le jeu à deux pour obtenir des lancers francs de Duncan et honnêtement, maintenant je sais pourquoi Duncan a fait une tournée Motorcycle Diaries à travers l’Amérique du Sud avec Oberto. Ce gars règne. Il connaît probablement tous les meilleurs spots de churrasco de la campagne argentine.

De plus, les Spurs continuent d’être parfaits en défense. Peu importe qui fait quoi que ce soit sur les Cavs, ils sont complètement couverts. La défense des Spurs est juste suffocante et inspirante dans la mesure où elle ne renonce jamais à perfectionner son schéma. En outre, un autre de mes sous-intrigues préférées de la série est Robert Horry blessant physiquement LeBron James avant de le vérifier. Horry frappe LeBron en face, une faute est sifflée et Horry est très inquiet pour le bien-être de LeBron. Voilà comment vous savez qu’il est un gars de rôle d’élite.

Un Boobie Gibson à 3 points marque le point des 50 points pour les Cavs juste avant le 4e quart, ce qui donne 60-52 Spurs pour entrer dans le 4e quart. Les Cavs ont 12 minutes. Maintenant, Mark Jackson et Jeff Van Gundy, tous deux EMPLOYÉS D’ABC, disent que Tony Parker devrait être le MVP en tant que meilleur joueur de la série. Je veux dire, peut-être?

Au quatrième trimestre, je remarque qu’une femme crie près du microphone sur chaque possession offensive des Spurs. Elle continue de japper et de faire des bruits étranges. Cette dame s’est-elle présentée lors des autres finales des Cavs? J’ai l’impression de l’avoir entendue lors de ces séries Golden State. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à couper le jeu pendant cette période.

Varejao égalise avec un lay-up à 66-66 et LeBron obtient sa 9e passe décisive. Les Cavs étaient un groupe décousu, même s’ils n’étaient pas une équipe offensive amusante. C’étaient des broyeurs. Mais Ginobili aide à ralentir l’histoire des bootstraps en créant un pointeur à 3 pour atteindre 69-66 et LeBron ne peut pas répondre.

Une possession qui commence par un pick-and-roll Parker-Duncan entre dans un DHO Duncan-Ginobili et Ginobili marque sur le disque. C’est 76-69 et le jeu est terminé. Les fans partent à Cleveland. Les Cavs étaient une équipe, mais les Spurs étaient trop empilés. Pas de honte dans la défaite, mais il faudra quelques années avant que LeBron ne puisse goûter à nouveau cette étape du basket-ball.

Damon Jones frappe un pointeur à 3 points pour aider les Cavs à couvrir un écart de 2,5 points, mais ils ont perdu et LeBron devra attendre quatre ans avant de revenir ici. Nous vous verrons la semaine prochaine pour voir comment LeBron apprend de cette première expérience NBA Finals, quatre ans plus tard, en tant que membre du Miami Heat.

.