Match 4, finales NBA 2011

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 1, finales NBA 2007: premier match de la finale de LeBron.

Match 2, finales NBA 2007: LeBron rebondit mais tombe 0-2.

Match 3, finales NBA 2007: LeBron obtient le dernier tir mais il ne passe pas.

Match 4, finales NBA 2007: Rester à la maison.

Match 1, finales NBA 2011: première victoire de LeBron en finale.

Match 2, finales NBA 2011: coup de chaleur, avance de 15 points au quatrième trimestre.

Match 3, finales NBA 2011: le vainqueur du match de Bosh aide à porter Heat 2-1.

Le Miami Heat s’est mérité quelques jours de sursis à cause de l’histoire de la saison selon laquelle il ne peut pas terminer les matchs. Le cavalier d’embrayage de Chris Bosh en a fait preuve dans le match 3 et maintenant, les Heat sont face à une opportunité incroyable de monter 3-1 dans la série des sept meilleurs pour prendre le contrôle. Mais les Mavs n’étaient qu’à un tir d’aller en prolongation dans le match 3.

Rick Carlisle choisit d’apporter un changement dès le début du match 4, en insérant le gardien de réserve JJ Barea dans l’alignement de départ à la place de DeShawn Stevenson. Le mouvement donne aux Mavs un autre pénétrateur du pick and roll, ce qui rend plus difficile pour la défense Heat de les mettre sur leurs talons. Mais Dirk frappe un fondu pour commencer le match. Ensuite, Jason Kidd obtient un blocage sur Chris Bosh, conduisant à un autre fader Dirk. Puis un autre sauteur Dirk, cette fois hors de la passe décisive de Barea, et c’est 6-0 Mavs. Dirk a l’air incroyable et l’offensive de demi-terrain du Heat ressemble à une équipe de Big 10.

Apparemment, les Heat ont été gênés par certaines choses que les Mavs ont dites, à commencer par le fait que les Mavs croient que les Heat ne sont pas la meilleure défense qu’ils ont vue, selon Jason Terry.

Ensuite, JET confirme son discours avec un pointeur à 3 points pour pousser les Mavs en avant 17-14. En plus des commentaires de Terry, lui aussi a été rappelé par son coéquipier Dirk Nowitzki, disant qu’ils attendaient plus de Terry au 4e quart. Il est rare de nos jours que ses coéquipiers enregistrent comme Dirk l’a fait, mais c’est peut-être ce dont Terry avait besoin, qu’il a à son tour déchaîné verbalement sur LeBron. Puis Terry récupère la passe de LeBron après le 3-pointeur. Terry répond à la cloche et on dirait qu’il a peut-être trouvé un chemin dans l’esprit du LeBron.

Dans l’index des conversations trash, Noted LeBron Nemesis DeShawn Stevenson a également accusé Dwyane Wade et LeBron d’être des acteurs qui vendent des appels avec flop. En 2011, James Harden n’aurait pas été accueilli. Nous avons donc une attaque à deux volets de la part des Mavericks consistant à essayer de pénétrer publiquement dans la tête de LeBron, ce qui, pour le moment, nous ne savons pas que cela ne fonctionne pas. Ce n’est que le huitième match de la carrière de LeBron Finals. Il n’est pas tout à fait le vétéran de la finale de l’acier que nous connaissons aujourd’hui.

LeBron, s’il lit ceci, le rejettera probablement à première vue. Mais l’expérience viscérale de regarder ce LeBron et même le LeBron du jeu 4 en 2007 est radicalement différente. Les Spurs ne jouaient pas à des jeux d’esprit médiatiques, car ils n’en avaient pas besoin. Mais les Mavs sont à nouveau, dans l’esprit de l’avant-garde moderne de la NBA, attaquant James d’une manière que les équipes modernes utiliseraient souvent à l’avenir, même si cela conduisait à leur chute (voir: Klay Thompson et Moe Speights 2016) .

Ensuite, l’ennemi réputé de LeBron, Stevenson, frappe seul son 3e pointeur 3 du 2e quart. Obtenez le guichet automatique dans la cuisine! C’est l’heure de Stevenson! Pendant ce temps, Dirk ne peut pas manquer. Tout ce qui lui est arrivé au cours des trois premiers quarts du deuxième match a complètement disparu. Ensuite, LeBron trouve une Wade de coupe pour un seau facile alors que le condamné à perpétuité de chaleur continue d’être le coup de poing marquant dans l’attaque de chaleur. En outre, les annonceurs ont commencé à parler du verrouillage possible de la NBA, qui nous coûterait des matchs la saison suivante. Mike Breen dit que Mark Cuban lui a dit qu’il voulait garder Tyson Chandler. Narrateur: ils ne l’ont pas gardé.

L’une des grandes curiosités de regarder ce match, de connaître la fin et de connaître sa réputation en tant que jeu Bad LeBron est de regarder James espacer le court. C’est super pour Bosh et Wade, mais ce n’est peut-être pas la meilleure chose pour le Heat. Il traîne bien au-delà de la ligne des 3 points comme un joueur des Houston Rockets en 2020. Sérieusement, il joue la même position que Jason Kidd pour les Mavericks. Il ressemble plus à Robert Covington qu’à LeBron James. Ball-mover, tireur occasionnel et conducteur. J’espère que si vous lisez ceci, vous cessez de demander ce qui se passerait si LeBron s’engageait à jouer le ballon. Ça y est. Robert Covington suralimenté. Le conflit constant de LeBron entre le nécessaire et le naturel fait son apparition, peut-être que ce peut être l’un des plus grands conflits de la carrière de LeBron.

Dwayne Wade ne facilite pas pour LeBron de penser que c’est la bonne façon de procéder. LeBron fait une passe à Wade et LeBron frappe ensuite un pull-up de la ligne des lancers francs, mais c’est un seau rare pour lui la nuit. Pourtant, le Heat détient une avance de 69-65.

Mike Miller se joint à la série pour atteindre la 72e à 65e manche pour le premier tir du 4e quart. Dirk est ensuite dépouillé, LeBron pénètre dans le demi-terrain et les Mavs reçoivent une faute pour ralentir la pause rapide. Puis Haslem frappe un cavalier de milieu de gamme pour atteindre 74-65 et les Mav se retrouvent dans le besoin d’un autre retour.

Ensuite, Jason Terry continue de sauvegarder son discours de détritus, conduisant au rack pour un seau. Ensuite, James fait une passe de saut avant de savoir où aller avec et récupère un chiffre d’affaires. Ensuite, un seau Terry ça fait 74-69 alors que Terry continue de répondre à l’appel lancé par Nowitzki. Cela n’a peut-être pas été aussi explicite que Larry Bird qualifiant les Celtics de 1984 de tas de poulettes, mais cela a peut-être été tout aussi efficace. Pendant ce temps, Dirk a soutenu toutes les discussions qu’il a eues sur toutes les séries. Il sait que c’est sa série. Il a même dit à Nike Europe, selon mes sources, de préparer une annonce car il savait que cela allait se produire. Un autre 4ème quart-temps est arrivé et Dirk fait un lay-up pour porter le score à 76-73 avec huit minutes à jouer. Mais une autre séquence Wade passionnante d’un bloc et d’un lay-up en fait une avance de 5 points pour le Heat une fois de plus.

Dirk a réussi des lancers francs cruciaux pour porter le score à 82-78. Bosh répond par des lancers francs à l’autre bout pour porter le score à 82-80. Stevenson rate deux occasions aux 3 pointeurs ouverts et Wade est encrassé par Kidd à la jante avec 30 secondes restantes et le Heat down 2. Wade fait le premier, mais le second frappe chaque pouce de la jante avant de sortir du cylindre et les Mav obtiennent le rebond jusqu’à 81-80.

Pour la prochaine possession des Mavs, Nowitzki tient le ballon jusqu’à ce qu’il soit prêt à faire son mouvement, ce que Van Gundy pense qu’il est trop tôt, Dirk place les Mavs 83-80 avec 14,4 secondes à jouer. Le Heat n’a pas réussi à tirer pendant les sept dernières minutes jusqu’à ce qu’un Wade conduise un dunk pour atteindre 84-83 Mavs. Cependant, c’était aussi proche que possible pour le reste de la nuit.

LeBron vient de terminer avec 8 points, son plus bas total jamais enregistré dans un match de finale. Et après un sursis de toutes les discussions sur le fait de ne pas apparaître dans l’embrayage, cela ne fera que devenir plus fort alors que les Mavericks chercheront à prendre la tête de la série 3-2 dans le match 5.

.