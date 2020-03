Match 5, finales NBA 2011

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Match 4, finales NBA 2011: LeBron a perdu 8 points en finale.

LeBron James vient de jouer ce qui sera considéré comme le pire match de la finale de la NBA de sa carrière. Il avait seulement huit points dans le match 4 et était plus un défenseur et un moteur de balle qu’un joueur de superstar. La foule des non-conformistes sent le sang maintenant. Et les non-conformistes le peuvent aussi. Dirk Nowitzki se sent beaucoup mieux après avoir été malade dans le jeu 4. Jouer dans de telles circonstances a un ton différent en période de coronavirus, mais ce type d’effort est le genre de choses dont les légendes ont été faites.

Quoi que vous puissiez penser de ce qui a rendu Michael Jordan malade avant le cinquième match de la finale de 1997, le jeu de la grippe est devenu un moment emblématique et référencé chaque fois qu’un joueur est malade. Le match 4 a fait ça pour Dirk. Le mythe de la superstar malade en période de besoin est une histoire bien usée de la NBA, mais que le Miami Heat n’a pas beaucoup aimé divertir, car ils ont vu le récit se fondre autour du meilleur joueur de l’autre équipe. Après ce match, Dwyane Wade, qui avait été la star de la série pour Miami, le dirait clairement à tout le monde.

Une grande partie des totaux de points bas de LeBron était que les Mav s’engageaient à doubler les équipes sur LeBron à chaque fois qu’il obtenait un post-up ou un pick-and-roll. Les Heat jouent toujours trop contre Joel Anthony et Bosh, surtout dans une série où ils se font dépasser de la ligne des 3 points avec une si large marge, ce qui n’aide pas. Ensuite, LeBron ne se rend pas service en envoyant par avion un flotteur gaucher, ce qui n’a vraiment jamais été une grande partie de son jeu. Je vais sauver la psychologie du fauteuil pour quelqu’un d’autre mais juste en jugeant le basket-ball, LeBron James ne ressemble tout simplement pas à son meilleur moi.

“Je comprends ce qui est en jeu”, a déclaré James avant le match 5, qu’ils montrent sur l’émission. «C’est un gros match, probablement le plus gros match de ma vie. Je l’approche de cette façon. Probablement pas. ”

Et puis pour fournir un instantané du moment, montrant à quel point James et le Heat étaient disséqués, Van Gundy et Mark Jackson entament un véritable argument pour savoir si la citation de LeBron est réellement vraie. C’est le type d’environnement qui a suivi la chaleur partout. LeBron rompt cela avec un slam dunk tonitruant alors qu’il exécutait une séquence de séquences, mais les Mavs continuent de battre le Heat avec efficacité. DeShawn Stevenson, qui est l’ennemi de LeBron depuis 2008, vient de se vider le genou, mais Stevenson avait également une autre citation pour résumer le moment où LeBron a «vérifié», dans le match 4. Était-ce une exagération? Sûr. Mais cela n’avait pas d’importance, parce que les Mav étaient stratégiques dans leurs paroles en dehors du tribunal comme ils l’étaient dans leur exécution. Entre Stevenson et Jason Terry parlant de trash sur le Heat ou Dirk appelant Terry dans la presse, les Mavs ont obtenu un retour incroyable sur leurs citations dans cette série.

Dallas mène 15-8 maintenant que Dirk a l’air bien, maintenant avec l’élan de son équipe et le mythe d’un match contre la grippe en finale de la NBA. Nous sommes au bord du précipice de la légende de Dirk qui se cristallise à jamais. LeBron arrive avec un bloc monstre pour en secouer la chaleur et sa défense dans cette série a été incroyable. Mais la défense de brouillage du Heat, fondée sur des pièges, est mise à part par le passage intelligent des Mavs et l’espacement. Cette fois, la dévastation prend la forme de Brian Cardinal.

Mais le Heat obtient sa propre contribution de vieil homme alors que Juwan Howard frappe quelques coups de milieu de gamme pour suivre le rythme des Mavs, qui met en place un buzzer-batteur de Mario Chalmers depuis la moitié du terrain, plaçant Miami 31-30 après le premier quart.

Le Heat est en hausse de 47-44 en grande partie grâce à Chalmers, qui est éliminé au milieu du quart en faveur d’Eddie House, qui n’a pas joué du tout en finale jusqu’à présent. En ce moment, on a l’impression que le Heat a un petit élan, même si Wade joue mal. C’est aussi probablement une des raisons pour lesquelles il s’est énervé du romantisme de la maladie de Dirk, mais c’est ce qui se passe lorsque vous gagnez. House frappe un pointeur à 3 points créé par LeBron peu de temps après son arrivée, bien que tout le banc Heat se soit levé pour le vouloir. Ensuite, House a un airball, 2008 Celtics, ce n’est pas le cas. Wow, puis il commet juste une faute offensive. House obtient ensuite un banc. Scène difficile et ce n’est vraiment pas de sa faute. Il n’était pas prêt pour ça. C’est sur Spoelstra, qui est devenu un peu trop désespéré dans sa recherche d’une étincelle de vétéran. Mais que cela soit une leçon pour tout le monde: vous ne devenez pas l’un des entraîneurs les plus respectés de la NBA du jour au lendemain et non sans quelques erreurs.

Mike Miller entame le 3ème quart-temps à la place de Wade tandis que Wade continue de se faire soigner sur sa hanche fesses qui lui a valu une partie de la 1ère mi-temps. Avec LeBron comme principale menace, les Mav sont encore plus agressifs en le doublant quand il attrape le ballon dans le poteau. Mais les Mav font la mauvaise aide, aidant Miller et LeBron à les faire payer. Nous passons maintenant à Doris Burke qui est devant un vestiaire fermé de Miami Heat. Ensuite, James obtient un match contre Dirk et il prend une photo plus naturelle, avec son fondu dans la peinture. Mais alors que LeBron remonte un peu les choses, Nowitzki continue de drainer les tirs arc-en-ciel et les Mavs ont commencé 7 pour 11 à partir de la ligne des 3 points.

LeBron semble être un peu plus libre avec Wade hors du jeu et le Heat ayant plus de tireurs sur le terrain. Mais le problème pour Miami vient de l’autre côté alors que JJ Barea casse Mike Bibby du dribble pour obtenir ses 7e et 8e points du troisième trimestre. Et maintenant, le plan dramatique de Wade sortant du vestiaire du Heat sur le sol à Dallas alors que le Heat est en baisse de 75-71 avec 4:33 à gauche. Mais comme la série a été décidée, Jason Kidd frappe maintenant un 3 points pour donner aux Mavs une avance de 78-71. Ensuite, Kidd trouve un Chandler grand ouvert sous la jante et le plomb est maintenant de 80-71. C’est assez agréable d’avoir un MVP à deux reprises dans votre équipe comme quatrième ou cinquième meilleur joueur. Pendant ce temps, Jason Terry continue d’être une épine sur le côté du Heat alors qu’il est 6 pour 9 sur le terrain. Bien fait.

Les Mavs mènent 84-79 en tête du 4e quart-temps pour la première fois de cette série, dans un match décisif 5. Juwan Howard revient ensuite très fort sur ce qui serait certainement une faute flagrante aujourd’hui mais n’était qu’une faute commune en 2011 sur Stevenson. . Et Barea continue de couper le Heat alors que lui et Terry ont mené à créer une attaque plus équilibrée avec une pénétration des dribbles dans les matchs que Dallas a remportés dans cette série. Le Heat se rapproche un peu, mais Barea arrive avec un autre back-breaker de 3 pour le porter à 93-88. Vol de chaleur avec une aide de LeBron à Wade en fait un match 93-90.

Les Mavs s’installent enfin et donnent le ballon à Dirk, qui commet une faute. LeBron obtient ensuite une autre aide à Haslem, son 8e du match. Puis un vol de Wade contre Marion, puis LeBron décime à nouveau Wade. 95-94 Heat et LeBron a maintenant un triple-double. Le match 4 a été mauvais, mais la 2e moitié du match 5 a peut-être été la meilleure moitié jouée par LeBron depuis le match 1. Puis un dunk de Haslem leur donne une avance de 96-95. Peut-ils le retirer? La ligne de lancer franc de Dirk contre les jantes de Haslem se détache, puis Wade avec un 3 pour monter 99-95.

Ensuite, Bosh divise les lancers francs pour faire 100-97. Et devinez ce qui se passe ensuite? Ce qui s’est passé apparemment toutes les séries, les Mav effacent leurs erreurs avec le tir à 3 points. Puis LeBron prend un coup de milieu de gamme sans élan, manque et Dirk obtient un dunk à l’autre bout. Juste comme ça, c’est 102-100, puis LeBron met Tyson Chandler au-dessus. Ce qui avait été une bonne moitié de basket-ball de LeBron, dans un match où il se termine par un triple-double, est défait dans une poignée de mauvaises décisions vers la fin du match. Les Mavs ont ensuite ouvert le jeu.

Ensuite, un autre Kidd à 3 points fait 105-100 avec 1:26 à gauche. Ensuite, Jason Terry a frappé un ridicule pointeur de type Dame Lillard de 3 points sur LeBron pour atteindre 108-100 avec 30 secondes à jouer. Maintenant, je pense que vous savez mieux pourquoi LeBron a mis fin à Jason Terry comme il l’a fait moins de deux ans plus tard. Et le Heat a perdu deux matchs de suite pour la première fois dans toutes les séries éliminatoires de 2011.

Il semblait que Miami prenait le contrôle, mais le pointeur 3 et Dirk ont ​​ramené les Mavs, cette fois, avec la tête pour la première fois de la série. Maintenant, LeBron et le Heat rentreront chez eux avec leur saison en jeu dans le prochain match. Et les choses ne deviendraient plus étranges qu’après que les blagues d’après-match de Dwyane Wade sur la maladie de Dirk Nowitzki aient amené la méchanceté du Heat de 2011 à son apogée.

