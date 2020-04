Match 6, finale NBA 2011

Pendant la pause indéfinie de la NBA, je reverrai chaque match de la carrière de NBA Finals de LeBron. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles pour les abonnés du NBA League Pass sur l’application NBA ou via des applications comme YouTube TV. Nous allons parcourir chronologiquement la carrière des finales de LeBron.

Erik Spoelstra est allé à la main chaude, enfin en désespoir de cause, en commençant Mario Chalmers, qui a été le meilleur meneur de la série Heat all. Chalmers mettrait fin à la série en tirant à 40% de la ligne des 3 points et était le seul joueur de Heat à atteindre les 3 points à deux chiffres de la série, avec 14 meilleurs 3 points à 14 points. LeBron donne le coup d’envoi du match avec un pointeur à 3 points, comme s’il était plus à l’aise à la maison après avoir eu un match 4 pour la plupart anonyme et quelques mauvaises décisions à la fin du match 5 à Dallas. LeBron travaille ensuite comme cribleur et Chalmers crée pour lui un look qui a été rare dans cette série: un mouvement vers la jante. En fin de compte, le rythme a commencé pour James tôt alors qu’il touchait ses quatre premiers tirs, avec des tractions de milieu de gamme consécutives, rythmant la chaleur avec son score d’une manière qui était absente depuis que la chaleur avait quitté Miami plus tôt dans la série. . 14-10 Heat, avec neuf points de LeBron, mais les Mavs ont été ici plusieurs fois dans cette série, ainsi que cette spectaculaire après-saison, et sortent vainqueurs.

Dirk commet une 2e faute précoce tout en défendant Chris Bosh et plutôt que de le laisser, Rick Carlisle fait le geste conservateur pour sauver Nowitzki d’une 3e faute désastreuse avec un peu plus de 5 minutes à faire au 1er quart-temps. Le Heat monte de 22 à 17, mais les Mavs se sont révélés être plus que Nowitzki tout au long des séries éliminatoires. Au bon moment, Jason Terry frappe un pull-up. Ensuite, Shawn Marion, l’un des pionniers de la révolution du rythme et de l’espace avec les Phoenix Suns, trouve Terry pour un autre 3 points et juste comme ça, le plomb de la chaleur n’est que de 2 malgré que Dirk regarde depuis le banc. Cela n’apparaissait pas de cette façon à l’époque, mais les Mavs avaient vraiment un groupe de vengeurs qui avaient été dépassés ou battus dans la dernière ère par les San Antonio Spurs ou les Los Angeles Lakers, ou le Heat de 2006, ou dans le cas de DeShawn Stevenson, les Cavaliers. Enfin, beaucoup d’entre eux, de Marion, à Kidd, à Terry, à Stojakovic, à Chandler, à Dirk, ils avaient une faim collective qui ne pouvait pas être égalée par les projecteurs du Heat. Heck, Corey Brewer fait partie de l’équipe et a à peine joué dans cette série.

Après que LeBron a mis l’équipe sur le dos pour commencer le match et après que Dirk ait commis deux fautes précoces au milieu du 1er quart-temps, le Heat a été sonné dans la moitié arrière du trimestre comme un groupe de collégiens visitant leur centre de loisirs local à la maison. pendant les vacances. Après que Ian Mahinmi ait surpassé Bosh pour un rebond offensif, le sentiment d’urgence pour les Mavs alimente l’activité tandis que le désespoir du Heat mène à la paralysie. Stevenson à nouveau à partir de 3! Nous ne parlons pas assez de la performance du méchant de tous les temps de Stevenson dans cette série. Top-3 méchant LeBron de tous les temps. Puis il recommence! 3 3 points d’affilée. Le fait que Stevenson soit celui qui lance les dagues majeures au cœur du Heat est un cercle poétique que LeBron lui-même peut particulièrement apprécier.

Le Heat, parce que c’est le basket-ball et parce que c’est la finale, fait un run 7-0 mais l’histoire et le barrage constant de 3 points des Mavs au cours de ces deux derniers matchs semblent être une vague à laquelle le Heat ne pourra pas échapper. La défense de Miami a été meilleure, mais seulement lorsque les Mav ont dépassé. Maintenant, c’est une séquence de 9-0 et Dirk a raté sept de ses six premiers tirs, puis Haslem en fait un match 40-39. Et maintenant, voici Eddie House pour tromper le jour, il y a exactement 3 minutes, où je lui ai jamais dit du mal. Le Heat mène 42-40, mais nous avons des échauffourées! Stevenson et Haslem commencent à mâchonner, mais ensuite Mario Chalmers fait son jeu le plus osé de la série alors qu’il court sur Stevenson pour le pousser et Stevenson lui donne une double poussée sur l’avant-bras. Les deux équipes se sont répandues sur le terrain.

Pendant ce temps, LeBron reste sur le banc. Malgré la longue pause sans que le temps de jeu ne passe, les Heat choisissent de le reposer jusqu’à quelques possessions après la reprise du jeu. Puis Chalmers nourrit Haslem, ce qui en fait une course de 16-1, les deux équipes réalisant leurs meilleures courses dans ce match avec leurs étoiles sur le banc. James revient au jeu avec 4:33 à jouer et le Heat 44-43 après que Marion a raté une paire de lancers francs. Évidemment, le chemin vers un championnat ne se fera pas sans un autre type de retour. Un lay-up de LeBron place le Heat en tête 47-43 mais le gros élan du Heat a été répondu par un autre 3 points, qui a été l’histoire de la série. Dirk est 1 pour 9, mais le tir collectif à 3 points est la marée montante qui soulève tous les bateaux des Mavericks. Un autre pointeur de Terry 3 rétablit l’ordre dans le flux de la série, donnant aux Mavs une avance de 49-47. Dirk manque de tout, maintenant 1 pour 12 pour commencer, mais les Mavs ont Terry. Il a marqué les 10 derniers points des Mavericks au 2e quart pour les aider à conserver une avance de 53-51 à la mi-temps.

Un jeu de 3 points de Wade sur une coupe de porte dérobée donne un peu de vie à la chaleur, mais Wade laisse un autre point sur la table, le 13e lancer franc raté du match pour Miami. Les Heat ont plus de 30 tentatives de lancers francs mais ils traînent toujours par quatre, principalement en raison de la ligne des 3 points. Encore une fois, les Mavericks ont eu trop de 3 pour répondre aux gros jeux du Heat. Et il y a JJ Barea avec un pull-up 3 sur House pour repousser l’avance à 84-77. Terry fait ensuite un autre 3 points pour en faire une avance de 87-77. Ensuite, un flotteur Barea donne aux Mavs leur plus grande avance du match à 89-77 avec 8 minutes à jouer. Dirk a un match d’élimination inefficace, mais cela n’a pas d’importance et il continue de tirer parce que c’est pourquoi les Mavs sont ici. Il en fait un énorme pour garder Dallas à 9 sur une passe de Terry. Terry a terminé avec un sommet du match 27 dans un endroit alors qu’il continuait de sauvegarder son discours de poubelle.

Quelques minutes plus tard, alors que les deux équipes restent sur la même distance, Dirk frappe un autre gros 3 points pour pousser l’avance à 10. Et Mark Jackson dit une note inquiétante que le basket-ball vit et hérite de LeBron James, Chris Bosh et Dwyane Wade ne sera plus jamais le même si Dallas ne ferme pas tout ça. Alors que l’histoire est toujours triée sur ce front, la déclaration est un reflet fidèle de la scène de la chaleur. Mais hors du piédestal, ils viennent. Dirk obtient un lay-up avec 30 secondes restantes pour mettre les Mavs par 11 et la célébration commence.

LeBron ayant eu un match terrible dans le match 4, il sera le bouc émissaire et les Mavs seront l’un des champions les plus célèbres de mémoire récente, car toute leur équipe a finalement surmonté la bosse et les années de travail de Dirk à Dallas, de perdre à 8 têtes de série en 2007 pour perdre Steve Nash, sont enfin validées. Maintenant, LeBron devra attendre un lock-out de la NBA et une saison compressée pour enfin obtenir le sien. Mais nous reprendrons cette histoire une fois que nous arriverons à la finale, en 2012 alors que LeBron et le Heat chercheront à être rachetés lors de la finale de 2012.

