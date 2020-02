Match collectif d’Oklahoma City Thunder en 2020

L’un des arguments les plus puissants pour considérer NBA La compétition sportive la plus spectaculaire de la planète est sa capacité à surprendre constamment. Oklahoma City Thunder est érigé dans la grande révélation de ce Saison 2019/2020, se remettant étonnamment de la perte de son joueur de franchise pendant près de deux décennies. Russell Westbrook. Le pessimisme a inondé les fans d’une équipe qui ne peut pas croire qu’ils n’ont remporté aucun ring avec des joueurs comme Westbrook, Durant ou Harden susmentionnés. Ils sont tous partis petit à petit et il était temps de se réinventer. Les prévisions n’étaient pas prometteuses et il a été question de la possibilité de se séparer Chris Paul et parier sur une restructuration.

Cependant, Billy Donovan Il a arrêté ce courant de pensée avec un message clair: nous pouvons, nous voulons et nous allons rivaliser. Jouer plusieurs minutes avec deux buts grâce à la proéminence de Dennis Schröder, misant sur la capacité de rebond d’un Steven Adams qui continue de surprendre par sa solidité sous les planches et parier sur des joueurs débordants de talent, comme Danilo Gallinari et Shai Gilgeous Alexander, ont réussi à s’étonner eux-mêmes et des étrangers. Consolidé en séries éliminatoires, ils sont prêts à se battre même pour l’une des quatre premières places après une séquence triomphale de 10 matchs consécutifs.

Nerlens Noel et Abdel Nader Ils ont trouvé la confiance nécessaire pour fournir des minutes de rafraîchissement sur le banc, et la capacité défensive de l’équipe offre d’immenses opportunités de succès. Et c’est que Donovan a réussi à faire en sorte qu’un joueur comme Gallinari baisse son cul et ferme son épaule dans son propre champ, générant une rotation intéressante dans laquelle certains joueurs avec un flux offensif sont toujours maintenus et complétés par des travailleurs nés. L’expérience de Paul permet écrasé quant à surmonter l’inconvénient de 19 points qui est venu avoir devant les Kings de Sacramento lors de la dernière des dix victoires.

La puissance de la contribution chorale de l’équipe se résume à un fait irréfutable: jusqu’à cinq joueurs en moyenne plus de 10 points par match. Ils sont Chris Paul (17,5), Dennis Schröder (19), Danilo Gallinari (24), Shai-Gilgeous Alexander (19,4) et Steven Adams (11,2). Une statistique impressionnante qui montre à tous les détracteurs de la NBA que dans cette ligue, vous pouvez obtenir de grands succès basés sur la défense, un bon générateur de jeu comme Paul et un rapport collectif en attaque. Jusqu’où iront ces Oklahoma City Thunder?

