Match de 40 points de Steph Curry contre Gonzaga

Si vous ne connaissiez pas Steph Curry avant le tournoi NCAA 2008, il y a de fortes chances que vous ayez suivi sa course magique pendant ces séries éliminatoires.

Avant que Curry ne devienne un garde superstar des Golden State Warriors, il dirigeait le Davidson College. Curry et les Wildcats étaient la tête de série n ° 10 dans la tranche du Midwest et leur premier adversaire était la tête de série n ° 7 Gonzaga. Le 21 mars 2008, Curry a fait irruption sur la scène nationale et a conduit Davidson à une victoire de 82-76 au premier tour contre Gonzaga.

Curry a réussi un sommet de 40 points, a récolté cinq interceptions et a tiré 8 sur 10 à partir de la ligne des 3 points. Après la victoire, Curry et les Wildcats n’ont pas fini de briser les crochets.

Davidson a ensuite battu la tête de série n ° 2 Georgetown au deuxième tour, puis les Wildcats ont vaincu la tête de série n ° 3 Wisconsin dans le Sweet 16. Davidson est parvenu jusqu’à l’Elite 8, s’inclinant face à l’éventuel champion Kansas, 59-57. .

Au cours de ce tournoi, Curry a obtenu une moyenne de 32,0 points en quatre matchs. Il a tiré 46,7% du terrain et 44,2% de l’autre côté de l’arc. Il faisait partie de l’équipe de toutes les régions de la tranche du Midwest et il était le joueur le plus remarquable de la région, selon Sports Reference.

Comme pour de nombreux autres joueurs, le tournoi a aidé Curry à augmenter son stock de draft. Curry a déclaré pour le repêchage de la NBA après son année junior en 2009, et il a été sélectionné au septième rang du repêchage de cette année. Dans son année junior, Curry a marqué un sommet en carrière de 28,6 points par match et a tiré 38,7% de la profondeur.

Curry a joué trois saisons à Davidson, affichant une moyenne de carrière de 25,3 points par match et un pourcentage de 3 points de 41,2%.

