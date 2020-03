Match de Willy Hernangómez lors de la défaite des Hornets contre les Nuggets

Victoria in extremis de Denver Nuggets sur la cour de Charlotte Hornets par 114-112 dans un duel dans lequel Willy Hernangómez Il avait la confiance de James Borrego et, comme d’habitude, il a répondu en grand nombre: en 23 minutes de jeu, il a réussi à marquer 14 points (7 sur 11 sur le terrain) et à capturer 6 rebonds. Dans les Nuggets, le meilleur était Jamal Murray avec 18 points. Ceux du Colorado continuent de se battre pour la deuxième place dans l’Ouest après cette importante victoire.

