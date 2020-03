Matisse Thybulle continue de faire son truc sur TikTok

La NBA étant temporairement suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs continuent de traîner du mieux qu’ils peuvent. Alors que plusieurs se divertissent avec des jeux vidéo ou des formations, au milieu des réseaux sociaux la star de Matisse Thybulle.

La garde des Sixers avait été mise en évidence la semaine dernière avec plusieurs vidéos drôles sur TikTok et après quelques jours de pause, il est revenu aujourd’hui avec tout en postant une vidéo jouant avec son robot aspirateur, prétendant qu’il est un chien et déclenchant le rire de les marins

Le débutant marchant, se nourrissant et même assis sur sa chaise avec l’aspirateur a provoqué une telle fureur que même le compte officiel des Sixers a téléchargé la vidéo, recueillant plus de 1500 “j’aime”. Au milieu d’une controverse sur les salaires au siège des 76ers, Thybulle a fait rire plus d’un.

