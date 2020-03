Matisse Thybulle des Sixers élève le «House Hoops Challenge» à un nouveau niveau

Alors que le monde de la NBA est temporairement suspendu alors que tout le monde comprend les prochaines étapes de l’épidémie de COVID-19, les joueurs de la NBA cherchent des choses à faire pendant leur période de quarantaine.

La recrue des Philadelphia 76ers Matisse Thybulle a récemment commencé à faire des vidéos sur l’application de médias sociaux, TikTok. Le défi le plus récent de l’application est le «House Hoops Challenge», où les basketteurs créent une ambiance de basket-ball depuis chez eux.

Thybulle a participé à ce défi et sa vidéo le porte à un autre niveau. Il ouvre la vidéo en disant qu’il a rendu visite à l’équipe alors qu’ils lui ont donné des articles de toilette, de l’eau et l’essentiel, mais ils lui ont également donné deux ballons de basket. Il a ensuite croisé quelques chaises dans son appartement et il a même versé de l’eau sur sa tête pour donner l’impression qu’il transpirait dans un vrai jeu.

Les Sixers ne jouent peut-être pas vraiment au basket-ball, mais c’est assez amusant de voir Thybulle embrasser la quarantaine du mieux qu’il peut. Espérons que ce ne sera pas aussi long que tout le monde le croit.

