Matisse Thybulle et Mikal Bridges en direct sur 2K pour Sixers contre Suns

Le monde du basket-ball est suspendu en ce moment car tout le monde prend les précautions nécessaires pour se protéger du COVID-19. Cela signifie que la rencontre prévue entre les Philadelphia 76ers et les Phoenix Suns vendredi est reportée.

Cependant, les deux équipes semblent avoir trouvé une alternative au match que les fans adoreront tous.

NBC Sports Philadelphie a annoncé jeudi qu’il y aura une diffusion en direct de la recrue des Sixers, Matisse Thybulle et du gardien de deuxième année des Suns, Mikal Bridges, qui affrontera les Sixers et les Suns sur NBA2K20 vendredi à 19h00. EST. De cette façon, le jeu est «joué» d’une certaine manière et les fans peuvent toujours obtenir une certaine excitation du jeu.

Pour rafraîchir les fans de Sixers sur Bridges, dont ils n’ont probablement pas besoin, il a été sélectionné par les Sixers lors du repêchage de 2018 et il a ensuite été envoyé aux Suns pour Zhaire Smith. Peut-être que les Sixers auraient dû choisir Smith pour être leur joueur plutôt que Thybulle.

