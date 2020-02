Matisse Thybulle n’est pas une machine hype pour Rising Stars

Les Philadelphia 76ers ont évidemment de grandes attentes et ils ont de plus grandes choses à se soucier que le Rising Stars Challenge lors du week-end des étoiles, mais ils ont l’impression que leur recrue a été lésée.

Démarquez-vous de la recrue défensive Matisse Thybulle a été snobée pour le Rising Stars Challenge et son équipe s’est prononcée en faveur de la recrue. Tobias Harris était le dernier à s’assurer que sa voix était entendue dans le cas de Thybulle.

“Pour nous tous, ce fut vraiment une déception”, a-t-il déclaré. «À 100%, il aurait dû être dans le match. Quand j’ai lu qu’il n’était pas dans le jeu, j’étais comme ‘No way’. Je lui ai parlé et je lui ai juste dit de l’utiliser comme motivation. »

Le principal défi pour Thybulle est dû au fait qu’il fait son plus grand impact sur cette équipe sur le côté défensif du sol. Il n’a en moyenne que 4,6 points par match et il n’est pas non plus un grand voyageur.

Sur un week-end qui est pourvu de faits saillants et d’un tas de dunks, il manque dans ces domaines. Cela rend plus difficile pour les entraîneurs adjoints, qui votent pour les listes des étoiles montantes, de vraiment reconnaître ce qu’il apporte à la table et ce qu’il peut offrir à une équipe.

“Une chose que j’ai réalisée, c’est que les entraîneurs adjoints ne regardent pas tous les matchs des Sixers”, a ajouté Harris. “J’ai été dans cette catégorie de joueur aussi de joueur où si vous n’avez pas la machine hype ultime, alors c’est ce que c’est. Vous donnez essentiellement le vote aux entraîneurs adjoints qui regardent chaque match de leur équipe. Ils ne regardent pas tous les matchs des Sixers, c’est impossible. C’est une autre chose difficile à surmonter. “

En plus de cela, Thybulle fait tranquillement son travail. Il fait des ravages défensivement alors qu’il mène toutes les recrues dans les vols par une large marge et il le fait de manière vraiment professionnelle.

“Matisse est un gars qui est grand pour notre équipe, c’est un gars dont on parle à peine aussi”, a conclu le vétéran Harris. “C’est juste ce que c’est.”

Tant que Thybulle aide les Sixers à gagner des matchs de basket, c’est tout ce qui compte à la fin de la journée.

